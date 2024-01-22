Зіткнення військових кораблів на Близькому Сході: на союзника США чекають складні питання (відео)

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, мінний тральник HMS Chiddingfold таранить HMS Bangor, що стоїть у доці бахрейнського порту.

Великій Британії, ключовому союзнику США, належить перевірити стан свого військово-морського флоту напередодні масштабних навчань НАТО. Усе через те, що днями в Близькосхідному регіоні сталося зіткнення двох військових кораблів. Про це пише Newsweek.

Минулої неділі представниця Консервативної партії Великої Британії Пенні Мордонт заявила, що військово-морський флот Великої Британії та її союзників "повинні йти в ногу з можливостями інших країн, що ростуть".

В іншому разі, пояснила вона, британські інтереси не будуть забезпечені. У п'ятницю, 19 січня, представники Збройних сил Великої Британії повідомили, що два мінних тральники зіткнулися в порту Бахрейну, але обійшлося без постраждалих. На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як HMS Chiddingfold таранить в HMS Bangor, що стоїть у доці.

Зіткнення британських кораблів у порту Бахрейну

Британський контрадмірал Едвард Альгрен повідомив, що зрештою обійшлося без постраждалих, але певної шкоди все ж завдано. Він пояснив, що причини події з'ясовують і що, попри високі стандарти підготовки, такі випадки все ж трапляються. Буде проведено ретельне розслідування.

Співробітник британської Ради з геостратегії Вільям Фрір заявив, що інцидент підкреслює деякі помилки, які лежать в основі оборонних закупівель не тільки Великої Британії, а й НАТО. Він зазначив, що Альянсу необхідно інвестувати та нарощувати свою військову міць, щоб стримувати ворожі країни, які інвестують кошти в оборонні бюджети.

Західні експерти загалом кажуть, що російський військово-морський флот зазнав збитків за час повномасштабної війни в Україні. Водночас підводні човни РФ становлять грізну силу.

Китай також вкладає значні ресурси в розвиток МВФ, за кілька років масштаб китайського флоту збільшився в рази. США та їхні союзники усвідомлюють, що кількісно у Китаю з його 370 кораблями та підводними човнами найбільший флот у світі.

Нагадаємо, що появу в Китаю нового союзника в Азійсько-тихоокеанському регіоні ЗМІ назвали ударом по інтересах США.

Також повідомлялося, що США посилять Японію 400 крилатими ракетами Tomahawk. Вартість контракту на постачання далекобійної зброї оцінюють у 2,35 млрд доларів.