Планували вбити Зеленського: Bellingcat викрив цілий підрозділ російських агентів (фото)

За інформацією журналістів, як заміну ексвласнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину президент Росії Володимир Путін розглядає командира підрозділу Андрія Аверʼянова, якого уже представили афганським лідерам.

Разом з російським виданням The Insider журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев виявив цілий підрозділ Головного розвідувального управління РФ (ГРУ) під номером 29155, який планує і влаштовує диверсії за кордоном. Про роботу диверсантів у Грозева довідався американський журналіст Симон Островський, а у виданні "Бабель" переказали їхню розмову.

Чим займався підрозділ ГРУ

Відповідний російський підрозділ створили приблизно у 2007—2008 роках, там служать близько 400 осіб. Один із підрозділів військової частини, відомий як К2 або К200, виконує завдання міжнародного характеру для ГРУ та налічує щонайменше 70 осіб. За кордоном члени підрозділу організовують теракти, підриви військових об’єктів і складів боєприпасів, диверсії, саботаж та вбивства. Шпигуни націлені на російських опозиціонерів і дисидентів, що покинули Росію, а також на іноземців, які є "незручними" для влади країни-агресора.

Зазвичай агенти проходять інтенсивну та тривалу підготовку. Певний час вони прожили на території Російської Федерації, де активно ведуть соціальні мережі, створюють для себе прикриття, отримують освіту, а тільки потім вирушають за кордон виконувати "завдання". Грозев зазначає, що один з таких шпигунів навчався в Росії на режисера, а також відвідував Барселону, де знайомився з митцями та артистами, які були його метою.

Що відомо про командира Аверʼянова

За інформацією Грозева, як заміну ексвласника ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину президент Росії Володимир Путін розглядає 57-річного генерала Андрія Аверʼянова, посада якого засекречена.

"Після невдалого заколоту власника "ПВК Вагнера" російський президент переглянув своє коло довірених силовиків. Аверʼянов видається безпечною фігурою — він особисто відданий Путіну, але не аж такий заможний, щоб стати незалежним гравцем", — йдеться у повідомленні.

Як заміну Пигожину Аверʼянов Путін представив афганським лідерам під час форуму у Санкт-Петербурзі в липні 2023 року. Для цього президенту РФ "довелося вивести генерала з тіні".

Форум Росія — Африка в липні 2023 року. На ньому присутній Андрій Аверʼянов. Аверʼянов другий праворуч.

Найвідоміші операції підрозділу

Серед публічно відомих операцій підрозділу є невдала робота агентів Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, які намагалися отруїти колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Крім того, Грозев розповів й про власника компанії "Емко" та виробника і торговеця зброєю Еміліана Гебрева, який у 2015 році в Болгарії поскаржився на симптоми, схожі на такі, що бувають від отруєння "Новачком". Тоді ще не було відомо про цей отруйний засіб, тому слідство прийняло рішення, що Гебрев отруївся пестицидами у руколі, яку він спожив у ресторані.

"Лише після замаху на Скрипаля стало зрозуміло, що за цим теж може стояти Росія", — зазначає журналіст.

Згодом. правоохоронці Болгарії оголосили в розшук трьох росіян. За словами Грозева, вони були дотичними до групи, яка розробляла план вбивства Скрипаля. Гебрев цікавив Росію, адже у 2014 році продавав зброю Україні.

Окрім того, цей підрозділ ГРУ з 2011 по 2023 рік займався підривом болгарських військових заводів, на яких виробляли порох та складів у Чехії.

Російські агенти Чепіга (зліва) і Мішкін.

Спроби вбити Зеленського і Каспарова: деталі

У лютому 2022 року диверсійна група підрозділу прибула до Києва з метою вбивства президента України Володимира Зеленського та його оточення. Російські плани передбачали, що операція триватиме п'ять днів, але вони "застрягли тут на місяці". Один із шпигунів обмінювався електронними листами з дружиною, інформацію з яких хакери вкрали та передали Грозеву. В цьому листуванні чоловік просив дружину дістати гроші з "тайника" та придбати квартири, ймовірно, з метою захисту сім'ї від економічних наслідків російсько-української війни.

Інший член підрозділу приєднався до опозиційних російських організацій, які залишили країну після початку війни. Цю особу регулярно приймали в Сахаровському центрі захисту прав людини та фонді "Свободная россия". Він отримував запрошення на різні заходи у Вільнюсі та Відні. Шпигун навіть проник у комітет, який пропонував західним країнам прізвища для санкційного списку через війну в Україні. Розслідувачі Bellingcat встановили, що цей росіянин брав участь лише у тих заходах, де був присутній опозиційний активіст і дисидент Гаррі Каспаров. Як зазначає Грозев, ймовірно, він планував убивство Каспарова.

Нагадаємо, раніше видання The Guardian повідомило, що Велика Британія надала експертам ООН супутникові знімки вантажних перевезень із Північної Кореї до РФ. Після торішної зустрічі голови Державної ради КНДР Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним керівництво КНДР, імовірно, поставило Кремлю балістичні ракети й сотні тисяч артилерійських боєприпасів.