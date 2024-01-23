РФ наростила свої сили: головком армії Норвегії закликав НАТО готуватися до нападу Росії

За словами генерала норвезької армії Ейріка Крістоферсена, члени Альянсу мають приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності та запчастин для військової техніки.

Головнокомандувач Збройними силами Норвегії Ейрік Крістоферсен наголосив на необхідності членів НАТО посилити свої військові ресурси, з метою підготовки до можливого конфлікту з РФ. Про це повідомляє видання Daglabet.

"Наразі є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми маємо інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості", — заявив Крістоферсен.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії повідомив, що ЗС РФ значно наростили свої військові можливості, перевівши свою військово-промислову базу на цілодобовий режим роботи. Крім цього, Кремль співпрацює з Іраном і Північною Кореєю, прагнучи розширити свій арсенал.

За словами головнокомандувача, Росія оснащується більш оперативно, ніж було передбачено в рамках НАТО. Він наголосив, що члени Альянсу мають акцентувати увагу на зміцненні систем протиповітряної оборони, а також на збільшенні виробництва ракет великої дальності та комплектуючих для військової техніки.

"Ми не знаємо, що буде з Росією через три роки. Важливо, щоб ми зіткнулися з невизначеним і непередбачуваним світом із міцною обороною. Тому зараз ми повинні використати цей час з розумом", — сказав генерал Збройних сил Норвегії.

Раніше повідомлялося, що адмірал НАТО Роб Бауер порекомендував європейцям готуватися до великої війни з РФ. За його словами, варто тримати вдома радіоприймач на батарейках і ліхтарик, а також готуватися до призову в армію.

ЗМІ повідомляли, що Україна у 2024-му буде накопичувати сили для контрнаступу у 2025 році. На думку одного американського джерела, важливо не тільки, щоб гроші виділив Конгрес США, а й щоб їх виплатили до виборів, оскільки будь-які кошти на 2024-й фінансовий рік може заблокувати Трамп у разі його обрання президентом Америки.