"По турнікету та бандажу на кожній нозі": поранений морпіх вистояв бій на лівому березі (відео)

В результаті боєзіткнення окупанти не дорахувалися 16 солдатів. Поранений боєць був благополучно евакуйований з лівого берега Дніпра до лікарні на підконтрольній території України.

У Херсонській області в районі населеного пункту Пойми на лівому березі бій з окупантами до кінця вів поранений боєць 36-ї бригади морської піхоти. Ворожу атаку було відбито, а морпіха вдалося після бою евакуювати. Про це в телеграм-каналі "Офіцер+" розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним "Алекс".

"Немає слів, щоб описати всю мужність наших воїнів. Лівий берег. Осколкові поранення в обидві ноги, по турнікету та бандажу на кожній нозі і водночас він все одно стоїть на своїй позиції", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бій відбувся у листопаді минулого року, а внаслідок боєзіткнення окупанти не дорахувалися шіснадцятьох солдатів. Автор відео був благополучно евакуйований з лівого берега Дніпра на правий до лікарні на підконтрольній території України.

"Хочу сказати, що то, на щастя, історія з позитивним кінцем. Боєць отримав множинні осколкові поранення, після чого йому одразу ж наклали турнікет, затампонували рану та наклали бандажі. Проте з повністю припинити подачу крові в кінцівки не могли, адже функціональність його б ще більше була обмежена", — розповів "Алекс".

Уламок, який медики дістали з ноги морпіха

За його словами, зараз боєць перебуває на відновленні.

Нагадаємо, що старший лейтенант НГУ Роман Крамаренко вижив після наскрізного поранення в голову, яке отримав під час боїв в районі Кремінної на Луганщині. Його побратими вважали його мертвим, про що доповіли командуванню.

Раніше повідомляося, що боєць ЗСУ, якого вважали мертвим, через кілька днів прийшов до своїх. Чоловік отримав важке поранення під час ворожого обстрілу. Він пам'ятає, що його трясли та намагалися привести до тями, а коли опритомнів, в окопі вже нікого не було.