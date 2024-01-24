Російський військкор визнав, що втрати ЗС РФ під Авдіївкою вдесятеро перевищують втрати ЗСУ

У Генштабі ЗСУ стверджують, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Впродовж минулої доби Сили оборони загалом ліквідували 840 російських солдат.

Втрати окупантів в районі Авдіївки в кілька разів перевищують втрати ЗСУ. Про це в своєму телеграм-каналі розповів російський військкор Юрій Котенок.

За його словами, з боку Мар'їнки йде наступ з кількох боків. Завдання ЗС РФ — оточити Новомихайлівку, підійти до Перемоги та Георгіївки. Також він повідомив, що ЗС РФ підійшли до Красногорівки, але закріпитися там поки що в них не виходить.

Також вони не мають успіхів біля Водяного, Першотравневого, Тоненького та Північного.

Котенок стверджує, що Сили оборони продовжують утримувати Степове, але їм дедалі важче це робити. Між тим ЗС РФ встигли закріпитися там в посадках за залізницею.

"У самій Авдіївці — міські бої, де противник уже не може зазнавати втрат 1 до 10, сидячи в обороні. Все гримить у Коксохіма та Царської Охоти", — написав Котенок.

У Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні 24 січня повідомили, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів", — йдеться в зведенні.

Також у Генштабі повідомили, що втрати ЗС РФ в Україні станом на 24 січня складають:

особового складу ‒ близько 378660 (+840) осіб,

танків ‒ 6227 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31) од,

артилерійських систем – 9008 (+61) од,

РСЗВ – 971 (+1) од,

засоби ППО ‒ 659 (+2) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),

крилаті ракети ‒ 1842 (+22),

кораблі ‒ 23 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1416 (+7)

Нагадаємо, що на Мар'їнському напрямку російські окупанти намагаються просуватися вглиб території України малими штурмовими групами. На підходах бійці Сил оборони атакують їх дронами-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відійшли з Крохмального. Просування росіян на цій ділянці фронту було прогнозованим із огляду на їхню активізацію на Харківщині та великі людські ресурси.