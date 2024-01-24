Під час розвантаження "гуманітарки" ЗС РФ атакували волонтерів на Донбасі, — Денис Христов (відео)

Російські війська застосували FPV-дрон проти цивільних — у цей момент волонтери роздавали гуманітарну допомогу нужденним.

Російські військові на Донбасі атакували українських волонтерів під час роздачі гуманітарної допомоги. Про це 24 січня повідомив волонтер Денис Христов.

Інцидент стався в селі Переїзне Бахмутського району Донецької області. За словами волонтера, його колеги із Запорізької області привезли гуманітарну допомогу для видачі громадянам. Однак у момент роздачі над головами людей виник ворожий FPV-дрон, який вдарив по мікроавтобусу з "гуманітаркою".

"Невже не ясно, що це волонтери, що це цивільні. Вони доставляють їжу місцевим — мирному населенню", — обурився Христов.

Зазначимо, що про постраждалих поки що невідомо, проте Христов побажав волонтерам якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, у грудні 2023 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з державного бюджету України щодня на потреби ЗСУ виділяється по 5 млрд грн. Крім того, певну суму виділяють місцеві бюджети. Тому не зрозуміло, навіщо волонтери досі оголошують збори на закупівлю якихось речей для Сил оборони