Командувач Сил оборони Естонії назвав чотири фактори, за яких можлива агресія РФ проти НАТО

Мартін Херем пояснив, звідки у ЗМІ беруть розрахунки щодо потенційного нападу Росії у три-п'ять років.

Завершення війни проти України є ключовим аспектом для Росії у її намірах атакувати країни Балтії та НАТО. Про це заявив Мартін Херем, командувач Силами оборони Естонії, повідомляє ERR.

Він наголосив, що фактично є чотири фактори, які дозволять говорити щодо ймовірності атаки РФ. Їх оцінювати, на його думку, потрібно вже зараз.

Росія повинна вийти з війни з Україною, тобто вивести основну частину своїх сил, наприклад, 300 тисяч з 400 тисяч військовослужбовців. Це дозволить Кремлю готувати новий план нападу на країни Балтії чи НАТО.

Російській армії потрібен буде час на відновлення, що є другим фактором. За оцінками естонського командувача, воно може тривати приблизно рік.

Херем також вважає, що навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі мають відбутися інші надзвичайні події. Серед таки він назвав суперпандемію, повний крах економіки, війну на Тайвані та бойові дії на Балканах.

"У такому разі ми маємо бути дуже пильними", – пояснив військовий.

Четвертим фактором, який можна змінити, за оцінкою Херема, є підготовка до реалізації загрози.

Командувач додав, що варто бути підготовленими. Цього року, з його слів, Росія навряд чи вийде з війни з Україною, тому варто додати на реалізацію ймовірного сценарію нападу "рік або два, тож уже вийде три".

"Звідси і беруться ці розрахунки на три-п'ять років", – повідомив Херем.

Підготовка Естонії до війни з Росією

Країни Балтії, як повідомило видання Рostimees 19 січня, побудують лінію оборони проти Росії на східному кордоні, а Естонія планує створити мережу з 600 бетонних бункерів. Естонський президент Алар Каріс розповів, що саме країни Балтії є першою лінією оборони НАТО у разі потенційної загрози.

Він назвав це основною причиною для інвестицій в оборону, а регіон у військовому і політичному плані одним цілим. Близькі інфраструктурні зв'язки, такі як Балтійська залізниця, а також спільна електромережа дають змогу Естонії, Латвії та Литві вибудовувати спільну оборону проти РФ.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Естонія надасть Україні допомогу на суму 1,2 млрд євро. Зі слів естонського президента Алара Каріса, Євросоюз має наростити військове виробництво, а також "зняти обмеження на озброєння, що передається Україні".