Допомога народу Польщі: бійці ГУР Міноборони отримали евакуаційний вертоліт Мі-2 АМ-1

Гелікоптер було передано завдяки волонтерській ініціативі Zbroimy Ukrainę. Він дасть змогу надавати допомогу евакуйованим із прифронтових територій просто в повітрі.

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали один вертоліт медичної евакуації (MEDEVAC) Мі-2 АМ-1. Про це 24 січня повідомила пресслужба ГУР у соцмережах.

Зазначається, що машина була передана в рамках ініціативи Zbroimy Ukrainę — це кампанія безперервного збору коштів для забезпечення обладнанням українських військових. Її організували небайдужі громадяни Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Черговий прояв дружньої підтримки з боку Польщі допоможе врятувати життя наших воїнів і цивільних від варварства московських терористів", — ідеться в повідомленні.

Характеристики Мі-2 АМ-1

Вертоліт моделі Мі-2 АМ-1 є багатоцільовим апаратом, призначеним для вирішення різних завдань, зокрема для евакуації поранених і постраждалих військовослужбовців. Він обладнаний сучасним медобладнанням, що дає змогу надавати допомогу евакуйованим із прифронтових територій просто в повітрі.

Машина виконана із застосуванням композитних матеріалів і має полегшену кабіну. Гелікоптер також оснащений цифровою системою контролю роботи двигунів і системою контролю роботи редукторів, у якій замінено всі аналогові вузли на сучасну цифрову консоль.

Мі-2 АМ-1 може виконувати польоти вдень і вночі, над земною і водною поверхнями для перевезення пасажирів або вантажу в кабіні, що вміщає 9 осіб, включно з 2 особами екіпажу.

Крейсерська швидкість апарату — 200 км/год, вантажопідйомність — 1200 кг, водночас максимальна дальність польоту з двома пілотами та без вантажу становить, на одному баку — 600 кілометрів. При установці додаткових баків дальність польоту збільшується до 1200 км.

Раніше повідомлялося, що Україна найближчим часом отримає з Німеччини партію вертольотів Sea King Mk.41 багатоцільового призначення. Ці машини здатні перетнути Чорне море і дістатися до Криму.