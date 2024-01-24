Україна не поверне окуповані території найближчим часом, — президент Чехії

За словами Петра Павела, Росія — непростий противник, тому варто дивитися на війну в Україні "реалістично, а не в рожевих окулярах", як траплялося раніше.

Президент Чехії Петр Павел заявив про те, що в найближчій перспективі Україна не зможе деокупувати захоплені Росією території. Таку заяву він зробив напередодні ввечері 23 січня на зустрічі з громадянами у Стршибро Таховського району. Про це повідомляє České noviny.

"Україна зараз не перебуває в ситуації, коли вона могла б повністю витіснити Росію зі своєї суверенної території, принаймні в осяжному майбутньому", — заявив Павло

Він також закликав демократичні країни допомогти досягти "найкращого можливого результату". Павел назвав Росію непростим противником і порадив дивитися на війну в Україні "реалістично, а не в рожевих окулярах", як це часто траплялося раніше. Чеський лідер також наголосив на важливості підтримки з боку демократичного світу.

До всього іншого, Павло назвав верхом зарозумілості слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, що Росія може вести переговори з Україною тільки за умови зміни нинішнього українського керівництва.

"Країна, яка вдиратися на територію свого суверенного сусіда, окупує частину його території два роки, руйнує більшу частину інфраструктури, вбиває десятки тисяч людей і заявляє, що готова вести переговори, якщо позбудеться керівництва, законно обраного за демократичних умов", — пояснив він.

Надалі він очікує, що російський військовий тиск посилюватиметься, оскільки у РФ прагнуть домогтися великих територіальних завоювань напередодні президентських виборів. За його словами, навіть і без конкуренції Володимиру Путіну необхідно продемонструвати виборцям рішучість і результат — звідси й потенційні втрати України.

Нагадаємо, що в Чехії відповіли, чи повертатимуть військовозобов'язаних в умовах посилення мобілізації в Україні. За даними журналістів, у Чехії перебуває близько 200 тисяч чоловіків з України з візами різного типу.

Також повідомлялося, що українських військових помітили з протитанковими гранатометами RPG-75M чеського виробництва.