Доопрацьований законопроєкт про мобілізацію від уряду до Ради не надходив, — голова комітету

Очільник профільного комітету наголосив, що як тільки новий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а його текст буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту.

Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич спростував інформацію деяких ЗМІ про внесення урядом до парламенту доопрацьованого законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби. Про це повідомляє речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram.

За словами Завітневича, наразі від уряду до Верховної Ради не надходило жодних подібних законопроєктів.

"Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроєкт буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту", — наголошує голова комітету ВР з питань нацбезпеки.

Крім того, Завітневич звернувся представників засобів масової інформації з проханням "користуватися офіційними джерелами".

У ЗМІ заявили, про нову версію законопроєкту про мобілізацію

Нагадаємо, 24 січня у виданні "Цензор.НЕТ" із посиланням на неназвані джерела повідомили, що Міністерство оборони України нібито внесло до Верховної Ради України доопрацьований проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Журналіста стверджували, що народні депутати розглянуть законопроєкт уже в четвер, 25 січня.

Нагадаємо, 11 січня нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили, що оборонний комітет ВР не буде виносити на розгляд законопроєкт №10378. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що документ повернули на доопрацювання ініціатору.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час мобілізації певні підприємства можуть забронювати своїх працівників від призову. Також існує категорія чоловіків, яка не може бути заброньована попри роботу у важливій організації.