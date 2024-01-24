Сплановані дії РФ: у ГУР відреагували на зрив обміну полоненими після катастрофи Іл-76

За інформацією української сторони, росіяни не попереджали про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору біля кордону, хоча в минулому це практикувалося.

24 січня між Росією та Україною мав відбутися обмін військовополоненими, однак після авіакатастрофи з літаком ЗС РФ Іл-76 під Бєлгородом його було скасовано. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) поділилися деякими деталями з цього приводу.

Представники розвідки зазначили, що російська сторона почала стверджувати, що в літаку, який упав, нібито перебували полонені бійці ЗСУ, яких повинні були обміняти в середу, тому подальші заходи і були скасовані.

"Наразі Україна не володіє достовірною та вичерпною інформацією з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для належної підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлене місце для обміну, де вони перебували у безпеці", — заявили в ГУР МОУ.

Водночас розвідники доповнили, що за безпеку полонених бійців ЗСУ мала відповідати російська сторона. Крім того, українську сторону не поставили до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород. Такий підхід практикувався під час попередніх обмінів.

Також росіяни не сповістили українців про кількість транспортних засобів, маршрутів і про форму доставки полонених до домовленого заздалегідь місця. Відомо лише, що це відбувається авіаційним, залізничним та автомобільним транспортами.

Це може свідчити про те, пишуть у ГУР МОУ, що Росія навмисне вчинила дії, які спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених.

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", — підсумували в українській розвідці.

У ГУР МОУ прокоментували катастрофу літака Іл-76 і зірваний обмін Фото: Скриншот

Інформацію про те, що на борту, який упав, нібито були українські військовополонені, офіційно не підтверджено.

Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

Нагадаємо, 24 січня 24 січня в мережі з'явилися кадри падіння російського вантажного літака Іл-76 неподалік від кордону в Білгородській області. На відео видно, як повітряне судно зі стрімкою швидкістю падає.

Пропагандистські видання почали стверджувати, що на борту літака могли нібито перебувати 63 українських військовополонених. На місце падіння вирушили російські правоохоронці, щоб "встановити причини падіння". Ця версія офіційно не підтверджена.

При цьому в ГУР заявили, що 24 січня дійсно планувався обмін полоненими з Росією, але поки що він не відбувся. Перевіряються всі версії того, що могло статися з російським літаком Іл-76.