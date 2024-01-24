Конфіскація майна за "фейки" про армію: у РФ пригрозили росіянам, які втекли за кордон

У Держдумі кажуть, що росіяни за кордоном, які поширюють "фейки" про російську армію та паскудять країні, продовжують користуватися грошима, які надходять із Росії.

Депутати Держдуми погрожують росіянам, які втекли за кордон та начебто закликають до порушення національної безпеки, забирати майно та ув’язнювати. Відповідну заяву зробив російський політик Андрій Луговий.

За його словами, про посилення покарання за "фейки" про російську армію говорили давно. Втім у Держдумі розраховували на "здоровий глузд" росіян, які живуть за кордоном і начебто паскудять Росії.

Депутат наголосив, що жителі Росії, які виїхали до інших країн, однаково продовжують користуватися своїми активами. Зокрема, вони володіють акціями, здають в оренду своє житло та користуються грошима, які надходять їм з Росії.

У Державній думі РФ кажуть, що у будь-кого, хто захоче завдати шкоді Росії або її жителям, забиратимуть все майно та кошти.

Як пише The Moscow Times, у середу, 24 січня, російські депутати підтримали у першому читані законопроєкт про конфіскацію майна за поширення начебто неправдивої інформації про ЗС РФ. За проєкт закону проголосували 395 депутатів, та лише троє – не підтримали.

Нагадаємо, за словами російського політика В’ячеслава Володіна, за дискредитацію російської армії винні мають відшкодувати Росії завдані збитки. Російські медіа зазначали, що за майже два роки війни у РФ відкрили щонайменше 273 провадження за поширення "фейків" про армію Росії. У судах на розглядах перебуває 134 справи.

Також варто додати, що нещодавно російські депутати запропонували росіянам охороняти військові склади та оборонні заводи. Окрім того, цивільним пропонують допомагати патрулювати вулиці від бандитів, які б'ють учасників "СВО", дітей та жінок.