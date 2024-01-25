Пауза між тривогами склала 15 хвилин: ЗС РФ атакували Одесу "Шахедами", є поранені (фото)

На Одещині збили 10 ворожих дронів, але деякі з них все одно встигли наробити лиха під час падіння. Чоловіка, який в момент атаки проїжджав меблевий комбінат, відкинуло з велосипеда на землю та обсипало уламками.

Вночі ЗС РФ двома хвилями атакували південь України за допомогою дронів типу Shahed-131/136. Про це 25 січня повідомили у Силах оборони півдня України.

Пауза між попередженнями про повітряну тривогу склала до 15 хвилин, основний удар був зосереджений на Одесу. Загалом силам ППО вдалося збити 11 дронів — 10 в Одеській області, та ще один у Миколаївській.

"Ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі — заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань. На жаль, збиті дрони за інерційною траєкторією долітали до житлових кварталів. Один з них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу", — розповіли у Силах оборони.

Фото з місця подій Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Внаслідок влучання та пожежі пошкоджено декілька квартир, один постраждалий був госпіталізований з опіками.

Ще один уражений дрон під час падіння пробив дах житлової двоповерхівки у Приморському районі Одеси. У тому ж кварталі впав ще один БПЛА. Через вибухову хвилю пошкоджене скло у будинках поряд та згоріла одна машина.

Фото з місця подій Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото з місця подій Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Відомо про чотирьох поранених внаслідок атаки, усі вони лікуються амбулаторно. Одну постраждалу врятували з-під завалів.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. Ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин", — розповіли у Силах оборони.

Фото з місця подій Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото з місця подій Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Чоловіка, який проїжджав поруч на велосипеді, ударною хвилею відкинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Постраждалий отримав медичну допомогу і лікується амбулаторно.

Наслідки атаки БПЛА на Дніпровщині

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив, що ніч пройшла неспокійно для двох районів регіону. Миронівська громада потрапила під артобстріл, а на Криворіжжя Росія спрямувала один з дронів.

"Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали", — розповів Лисак.

Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Голова Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко уточнив, що по території одного з підприємств Глеюватської громади приблизно опівночі влучили два безпілотники. Він підтвердив, що виникла пожежа, але вона була ліквідована і ніхто не постраждав.

"Ворог продовжує тактику терору мирних міст України. Тому вкотре наголошую, під час сигналу повітряної тривоги обов'язково переходити в безпечне місце", — додав керівник райадміністрації.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов інформував, що на верхніх будинках постраждалої новобудови пошкоджено міжповерхове перекриття.

У Повітряних силах ЗСУ також інформували, що силами ППО було ліквідовано 11 "Шахедів". Відомо, що ворог запустив з Приморсько-Ахтарська та Криму 14 безпілотників.