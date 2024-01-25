"У рази більше": НАТО недооцінив здатності РФ виробляти боєприпаси, — ЗС Естонії

За словами командувача армії Естонії Мартіна Херема, РФ здатна виробляти кілька мільйонів артилерійських снарядів на рік, що значно випереджає європейські зусилля.

Командувач ЗС Естонії Мартін Херем заявив, що нещодавні розвідувальні дані щодо можливостей РФ у виробництві боєприпасів і мобілізації військовослужбовців підштовхнули союзників у НАТО до переосмислення і висловлення серії застережень про необхідність готовності до довгострокового конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg.

Херем підкреслив, що раніше зроблені прогнози про те, що військові ресурси Росії досягнуть своєї межі, не підтвердилися.

"Багато хто думав, що вони не можуть вийти за рамки цього — сьогодні факти говорять нам про інше. Вони можуть виробляти ще більше, в рази більше, боєприпасів", — сказав Херем.

Згідно з його заявою, Росія має здатність виробляти кілька мільйонів артилерійських снарядів щорічно, що значно перевершує зусилля країн Європи.

На додаток до цього, за словами естонського командувача, російська армія здатна мобілізовувати сотні тисяч нових солдатів.

Нагадаємо, 8 січня польські ЗМІ писали, що РФ втратила на війні проти України до 500 000 військовослужбовців.

Крім того, стало відомо, що після майже двох років повномасштабної війни РФ проти України в обох сторін закінчуються боєприпаси. Однак у Кремля є перевага, якої немає у Києва без західної допомоги — здатність до переозброєння.