У Нью-Йорку під завалами можуть бути 5 людей, але їх вже 9 днів не шукають, — ДСНС

Рятувальники не можуть відновити операцію через обстріли. Вручну розібрати плити неможливо, а техніку підігнати не дають ЗС РФ.

Минуло вже дев’ять днів, як у селищі Нью-Йорк на Донеччині не можуть відновити пошуки людей під завалами. Там можуть бути п’ятеро людей. Деталями у коментарі "Суспільному Донбас" поділився речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За час операції, яка тривала добу, рятувальники встигли розібрали 70 тонн завалів. Однак потім роботи були змушені зупинити через масовані обстріли. Пошуки мали відновити після стабілізації ситуації, але цього досі не відбулося.

Фото з місця подій Фото: Обласна прокуратура Донецької області

"Завали руками не можливо розбирати, бо там залізобетонні плити, для розбору треба підігнати техніку. Коли техніка починає їхати туди, то починаються обстріли. Місце обстрілу наближене до лінії бойових дій", — розповів Балдін.

Обстріл Нью-Йорка та пошук людей під завалами: хронологія подій

15 січня ЗС РФ завдали авіаудару по багатоповерхівках у селищі Нью-Йорк у Донецькій області. Під час обстрілу отримали поранення 62-річна жінка, а також чоловіки 66 та 68 років.

З’ясувалось, що російські окупанти скинули на селище дві керовані авіабомби та вдарили ракетою по триповерхівці. У будинку обвалився цілий під’їзд, і люди опинились під руїнами. В обласній військовій адміністрації інформували, що під завалами перебувають п’ять осіб.

Фото з місця подій Фото: Донецька ОВА Фото з місця подій Фото: Донецька ОВА

Після атаки у Нью-Йорку почали розбір завалів, але вже 16 січня пошуково-рятувальні роботи зупинили. В ОВА пояснили, що через обстріли спецтехніка не може проїхати.

Нагадаємо, вночі на 25 січня ЗС РФ атакували південь України дронами Shahed. Відомо про чотирьох поранених, один постраждалий чоловік у момент атаки проїжджав місце влучання на велосипеді.

У Харкові оголосили траур через обстріли міста, яка відбулися 23 січня. Того дня у місті загинули 10 осіб, ще понад 70 людей отримали поранення.