Тактичні хитрощі: ЗС РФ шукають нові методи для потужних атак "Шахедами", — Гуменюк (відео)

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", противник почав запускати менше БПЛА і це може бути також частиною його плану. Окупанти намагаються розвідати готовність української сторони до обстрілу.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Дрони-камікадзе іранського походження Shahed не є винятком. Голова об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Еспресо.TV" розповіла про нову тактику обстрілів.

За її словами, противник регулярно намагається розвідати готовність української сторони і тим самим планує майбутні атаки, які можуть бути значно потужнішими.

В ОК "Південь" розповіли, що напередодні противник атакував південні регіони України за допомогою БПЛА Shahed-131 і Shahed-136. Вони були запущені як з акваторії Чорного моря і маневрували, так і з узбережжя Азовського моря.

"Знову-таки ворог вдавався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали, і фактично повторював свій "успішний успіх" у такій атаці, використовував він низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їхнє виявлення для засобів протиповітряної оборони, та й заходили вони з напряму фактично житлових кварталів, хоча маневрували і серед промислових", — заявила Наталя Гуменюк.

Окремо вона додала, що атаки дронів-камікадзе останнім часом відбуваються значно меншими групами. Крайні хвилі складалися з 2-8 штук, а от в Одеській області минулої ночі нарахували 14 повітряних цілей. Вони можуть "йти" або досить розкидано, або ж навпаки рясно зосереджуються щільно в ряд, тим самим не даючи можливості зорієнтуватися.

"Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і точність систем протиповітряної оборони, їхнє розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції", — продовжує Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що на Одещині збили 10 ворожих дронів, але деякі з них все одно встигли наробити біди під час падіння. Чоловіка, який у момент атаки проїжджав меблевий комбінат, відкинуло з велосипеда на землю й обсипало уламками.