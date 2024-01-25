40-60 тисяч: за тиждень-півтора ЗС РФ почнуть великий штурм Авдіївки, — офіцер ЗСУ (відео)

За словами військового аналітика Андрія Крамарова, безпосередньо перед штурмом міста окупанти перекинуть ще 10-20 тисяч. В РФ серйозні резерви для атаки на таке місто як Авдіївка.

Незабаром РФ спробує кинути на штурм Авдіївки близько 40-60 тисяч військовослужбовців. Зараз цей танковий полк проходить підготовку, і за тиждень-півтора буде новий масштабний наступ. Про це в ефірі "Київ24" повідомив військовий експерт і офіцер військового резерву Андрій Крамаров.

За його словами, із огляду на те, що становище з постачанням боєприпасів не покращується, цей бій для захисників Авдіївки буде досить важким.

Він також сказав, що 40-60 тисяч осіб з окупаційного угруповання може бути достатньо групою для "ефективної спроби штурму".

"Я думаю, що ця цифра ще не остаточна, думаю, вони ще перекинуть від 10 до 20 тисяч на цей напрямок безпосередньо перед штурмом — і почнуть залучати", — сказав він, додавши, що для цієї мети також необхідно підвезти бронетехніку, але в ЗС РФ є серйозні можливості для штурму такого року, як Авдіївка.

Нагадаємо, що Євген Дикий повідомив, що ЗСУ влаштували окупантам справжню "м'ясорубку" в районі Авдіївки. Втрати становлять 1 до 10.

Також повідомлялося, що ЗМІ назвали те, що може перешкодити ЗСУ вести оборону з ядерного бункера під Авдіївкою. За даними журналістів, споруду радянських ВПС за кілька кілометрів від Авдіївки побудували для підрозділів ППО, щоб захистити авіабазу. Укріпрайон "Зеніт" був розрахований на ядерну війну.