До окремого розпорядження: російські окупанти закрили Лисичанськ на в'їзд, — ОВА

За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, у місто пропускають тільки осіб із місцевою реєстрацією.

Російські окупанти закрили в'їзд в окуповане місто Лисичанськ Луганської області. Про це в п'ятницю, 26 січня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За словами чиновника, до міста допускають тільки тих, хто має місцеву реєстрацію, жодні інші документи не діють.

"Жодні інші документи не мають сили — ні тимчасові перепустки, ні підтвердження факту наявності нерухомості на території міста. Російські військові заявляють, що блокування населеного пункту триватиме до окремого розпорядження", — повідомляється в заяві Лисогора.

Ситуація в Луганській області

Глава ОВА також розповів про ситуацію в прифронтових населених пунктах Луганської області.

Так, поблизу Стельмахівки та Макіївки противник учора зробив спробу штурму позицій ЗСУ, але зустрів опір і був зупинений. Попри загрозу, вдалося доставити хліб і харчові продукти у звільнені населені пункти. Жителі Макіївки, Греківки та Новолюбівки отримали необхідні припаси, і також їм було запропоновано евакуюватися.

Сусіднє з цими селами Невське зазнало ворожих обстрілів, які включали авіаційні атаки на Серебрянський ліс.

Обов'язкова реєстрація зброї в Луганську

Крім того, як розповів Лисогор, до 1 січня 2026 року жителям так званої "ЛНР" потрібна обов'язкова безоплатна реєстрація або перереєстрація наявної у них зброї. Дозволи, видані впродовж понад дев'яти років окупації значної частини Луганської області, будуть чинними до зазначеної дати.

"До цього терміну діятимуть дозволи, видані незрозуміло ким протягом більш ніж дев'яти років окупації значної частини Луганщини. Зробити це можна тільки за наявності паспорта РФ. З 2026 року відповідна процедура стане платною. Утім, справжні обсяги нелегальної зброї, що знаходиться у населення, росіяни навряд чи дізнаються", — заявив Лисогор.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що росіяни на території тимчасово окупованої Луганської області планують побудувати шість всеросійських звалищ.

Нагадаємо, 10 січня в Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти після застосування 8 січня авіабомби на тимчасово окуповане Рубіжне на Луганщині, скористалися ситуацією для проведення фільтрації жителів у місті.