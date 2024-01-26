"По всьому світу літають": у Росії є близько сотні літаків Іл-76, — Ігнат (відео)

За словами речника Повітряних сил, здебільшого цей вид авіації перевозить вантажі військового характеру. Водночас противник не сильно переймається втратами в цій сфері.

У Росії в арсеналі залишається ще близько сотні літаків Іл-76, один із яких напередодні розбився в Білгородській області. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 26 січня.

За його словами, цей вид авіації противника перевозить різні вантажі, зокрема й військового характеру. В України також є такі літаки на озброєнні.

"Військово-транспортна авіація, яка базувалася в Мелітополі. Це літаки потужні, важкі, по всьому світу літають. Вони перевозять вантажі і військового характеру, і інші. Росія має близько сотні таких літаків", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил додав, що для росіян життя пілотів, а також кілька розбитих літаків абсолютно не є втратою в їхньому "нелюдському кривавому режимі". Варто згадати військовий заколот ПВК "Вагнер", який відбувся в червні минулого року. Тоді російська авіація також зазнала чималих втрат.

"Ви бачили історію з ПВК "Вагнера". Скільки "вагнерівці" поклали літальних апаратів. Там взагалі дивуєшся, що Росія не буде відповідно оплакувати чи жалкувати про втрачене", — продовжив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія намагається використати авіакатастрофу для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та спрямоване на те, щоб Захід не давав більше Україні військову підтримку.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив про відповідальність РФ за падіння літака Іл-76. За його словами, в Україні опублікують пояснення щодо ситуації з Іл-76 тільки тоді, коли валідують інформацію.