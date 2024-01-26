Коригують лише маршрути: РФ не змінює тактики атак "Шахедами", — Повітряні сили (відео)

За словами речника командування Юрія Ігната, ворожі безпілотники низько літають із перших днів, адже для цього вони й були створені. Єдина зміна, яку можна зафіксувати під час обстрілів — різні маршрути.

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе іранського походження Shahed. При цьому тактику вони не змінюють, про що заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, методика ворожих атак залишається одна й та сама. ЗС РФ регулярно лише обирають нові маршрути, якими повітряні об'єкти і намагаються дістатися до поставленої цiлi.

"Нічого не змінилося, завжди преса любить говорити, що це нова тактика росіян. Ну, вони пофарбували "шахеди", це щось нове. Були інші інформації про якесь використання композитних матеріалів для створення фюзеляжу, це, можливо, теж щось нове. Але те, що вони низько літають, ну, вони створені так, щоб літати низько, як і крилаті ракети — притискатися якомога нижче до землі. Вони з перших днів літають низько", — заявив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил окремо зазначив, що оператор ударних БПЛА або ж ракет перед запуском промальовує маршрут на карті, щоб зрозуміти рельєф місцевості та побачити, чи є поруч висотні будівлі, лінії електропередач тощо. Це все враховують під час планування.

Що стосується низької висоти польотів ворожих БПЛА, продовжує Юрій Ігнат, то це значно зменшує шанси того, що сили ППО зможуть їх перехопити.

"Єдине, що вони змінюють, це постійно змінюються маршрути їхнього проходження, тому що там, де вони пролетіли вчора, їх може вже чекати наша мобільна вогнева група. Тому наступного дня вони можуть на 5-10-15 км змістити маршрут наступної атаки", — підсумував представник Повітряних сил.

Нагадаємо, 25 січня начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що противник шукає нові методи для потужніших атак "Шахедами". За її словами, ЗС РФ почали запускати менше БПЛА і це може бути також частиною їхнього плану. Окупанти намагаються розвідати готовність української сторони до обстрілу.