На Львівщині представники ТЦК вручили повістки депутатам під час сесії міськради (відео)

Військком зауважив, що більшість місцевих депутатів вже пройшли військово-лікарську комісію, однак 10 з них "категорично" відмовляються це робити.

Під час засідання сесії Червоноградської міської ради на Львівщині представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили повістки депутатам. Відповідне відео 25 січня оприлюднила "Четверта студія" на своєму YouTube-каналі.

З відео зрозуміло, що представники ТЦК завітали до міськради на початку сесії. Військовий зауважив, що більшість народних обранців Червонограда вже були в ТЦК та пройшли військово-лікарську комісію.

"Але є 10 депутатів, які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу запросити вас прийти до нас пройти ВЛК для уточнення облікових військових даних", — зазначив представник ТЦК.

Після чого він зачитав прізвища депутатів, в той час як його колега вручав повістки. Зокрема, запрошення відвідати військомат отримали:

Войтович Андрій;

Кашуба Володимир;

Кудрик Іван;

Лапець Михайло;

Остапюк Петро;

Пущик Мирослав;

Шеремета Олег.

Ще трьом депутатам не змогли вручити повістки через відсутність в сесійній залі. Йдеться про:

Гаманюка Віталія;

Риндика Віталія;

Шевчука Григорія.

Нагадаємо, раніше народний депутат і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував відправити усіх держслужбовців та нардепів на військові навчання.

4 липня львівські депутати перед сесією облради отримали повістки від представників ТЦК.