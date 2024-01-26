Удари дронів у Туапсе: єдиний НПЗ на чорноморському узбережжі РФ зупинив роботу, — ЗМІ

За інформацією журналістів, цей завод щорічно переробляє до 9 млн тонн сировини та входить до топ-10 найбільших у РФ.

Туапсинський НПЗ, який перебуває у власності російської нафтогазової компанії "Роснефть" і вважається єдиним на чорноморському узбережжі РФ, зупинив перероблення нафти й випуск нафтопродуктів. Про це повідомляє сайт фондової біржі Nasdaq з посиланням на інформагентство Reuters.

Цей завод щорічно переробляє до 9 млн тонн сировини та входить до топ-10 найбільших у РФ.

Повідомляється, що після пожежі 25 січня через удар українських дронів він виявився паралізованим. Російській владі також довелося закрити аеропорт Сочі й увімкнути сигнали повітряної тривоги. За словами журналістів, найближчим часом відновити виробництво завод не зможе. Орієнтовні терміни ремонту — до кінця лютого — початку березня.

Нафтопереробний завод у Туапсе

За даними Reuters, річний обсяг заводу в Туапсе — близько 12 млн метричних тонн (240 000 барелів на день). Він виробляє нафту (продукт нафтопереробки, одержуваний під час перегонки нафти), мазут, вакуумний газойль і високосірчисте дизельне паливо. Нафтопродукти здебільшого постачають Туреччині, Китаю, Малайзії та Сінгапуру.

У 2023 році завод переробив 9,378 млн тонн сирої нафти, виробив 3,306 млн тонн газойлю і 3,123 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, що напередодні, 25 січня стало відомо про те, що дрони СБУ атакували російський нафтопереробний завод. За даними джерел Фокуса, послідовна робота по нафтопереробних заводах РФ впливає на російську економіку. Повідомляється, що комплекс у Туапсе забезпечував паливом російські війська. Представники спецслужб обіцяють низку інших сюрпризів і надалі.

Раніше було відомо, що під час атаки уламки двох дронів впали в море. Уламки третього БПЛА влучили по вакуумній колонній установці. Атака спричинила на території заводу масштабну пожежу.