"Звичайні боягузи": екскомбриг ЗСУ розповів, як покарати чоловіків, які втекли з України (відео)

Ті, хто виїхав із країни під час повномасштабного вторгнення Росії, не повинні нічого вирішувати в Україні. А тих, хто залишився і не бере участі у війні, потрібно "адміністративно примушувати", вважає колишній командир 47-ї механізованої бригади Микола Мельник.

Українські чоловіки, які втекли за кордон під час повномасштабного вторгнення Росії, є "звичайними боягузами". Їх потрібно позбавити права активного голосу в Україні. Таку думку висловив колишній командир 47-ї механізованої бригади ЗСУ Микола Мельник в інтерв'ю "Українській правді".

Військовий вважає, що чоловіки, які втекли, не виконали свій конституційний обов'язок із захисту батьківщини.

"Те, що вони зараз починають розповідати, що ця стаття Конституції має подвійне або потрійне тлумачення, я б на це не сильно звертав увагу. Вони просто втекли. Вони — звичайні боягузи. Я вважаю, що їх потрібно позбавити пасивного й активного права голосу в Україні. Вони не мають права тут нічого вирішувати", — розповів Мельник.

Однак екскомандир проти блокувань рахунків та інших санкцій щодо тих, хто залишив країну. Водночас тих, хто залишився в Україні і не бере участі у війні, потрібно "розгромити за допомогою адміністративного примусу".

"Це досить просто. Їх або поставлять у стійло, або Україна і далі буде розділена. Зараз існує занадто сильна корпоративна етика між "Бохолендом" [любителями клубного відпочинку] та українською владою", — додав він.

Велика війна з Росією, за оцінками Мельника, триватиме не один етап. Попереду на всіх чекають періоди перемир'я і загострення. Якщо Україна ще раз пропустить свій шанс, буде ще складніше, підсумував військовий.

Нагадаємо, що в Україні діє воєнний стан, і чоловіків, які ухиляються від призову в армію, можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Міноборони України раніше заявляло, що працівники ТЦК незабаром перестануть видавати без необхідності повістки. Після введення електронного кабінету для військовозобов'язаних усе можна буде зробити онлайн.