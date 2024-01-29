ЗС РФ захопили 10% території Авдіївки: у BILD розповіли про ситуацію в місті (карта)

Українським військовим вдається відбивати атаки ЗС РФ та завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, розповів аналітик BILD Юліан Рьопке. Командування ЗСУ не повідомляє про захоплення частини Авдіївки та зазначає, що впродовж минулої доби на цьому напрямку відбито 21 ворожий штурм.

Збройні сили Російської Федерації могли захопити 10% території Авдіївки Донецької області. Про це повідомили в BILD.

У грудні 2023 року російські військові взяли під контроль промзону на південному сході Авдіївки біля Донецької кільцевої автодороги. За словами експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, росіяни вперше захопили житловий район міста на заході від промзони, де розташовані приватні будинки.

"Росіяни намагаються наступати звідти на північ у напрямку району "Хімік" із багатоквартирними будинками", — йдеться у повідомленні.

За інформацією BILD, українським військовим вдається відбивати атаки ворога. Рьопке вважає, що росіяни могли захопити 10% території від загальної площі Авдіївки.

За даними аналітика, в районі Донецької фільтрувальної станції утворився виступ, який контролюють Сили оборони. Натомість для окупантів це "більмо на оці", проте вони не можуть його захопити, оскільки він добре пристріляний. Зокрема, там ЗСУ знищують будь-яку російську техніку, яка намагається атакувати.

Юліан Рьопке наголосив, що спочатку Москва планувала оточити Авдіївку із заходу, наступаючи на Степове та Сєверне. З його слів, ЗС РФ зазнають краху та тяжких втрат. Попри часткове просування українським бійцям вдається ліквідовувати сотні одиниць російської техніки та тисячі солдатів.

Авдіївський напрямок

Ситуація біля Авдіївки: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ від 29 січня, окупанти намагаються оточити Авдіївку, проте Сили оборони стримують противника.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат", — йдеться у повідомленні.

За минулу добу, 28 січня, ЗСУ відбили 21-у атаку ЗС РФ біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще п'ять атак біля Первомайського та Невельського.

Нагадаємо, 28 січня військовий експерт Ігор Романенко повідомив, що окупанти атакували Авдіївку з трьох боків. Українські бійці продовжували стримувати ворога.

26 січня військовий оглядач ВВС Ілля Абішев розповів, що окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Авдіївки. Через постійні бої на цьому напрямку збільшилася так звана "сіра зона".