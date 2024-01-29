У Донецькій області вдарили по відділку окупаційної "поліції": що відомо

За даними медіа, будівлю атакували невідомі. Внаслідок удару постраждали службові машини, які відновити тепер неможливо.

У тимчасово окупованому місті Ясинувата в Донецькій області зазнав атаки ворожий "відділ поліції". Пошкоджені сама будівля та декілька службових машин. Про це з посиланням на неназвані джерела 29 січня повідомили у медіа ASTRA.

Інцидент у захопленому місті стався 28 січня. Невідомі обстріляли так зване "відділення МВС РФ", що знаходиться на вулиці Жовтневій. До окупації у тій же будівлі працювала українська поліція.

Ясинувата на мапі бойових дій Фото: Deep State

Внаслідок атаки пошкоджено два кабінети "поліціянтів" та вибило вікна у будівлі. Окрім того, пошкоджень зазнали чотири службові авто, які були припарковані біля "відомства". У медіа зазначили, що йдеться про два "ВАЗи", один Renault та один "ЗАЗ".

"Машини відновленню не підлягають. Попередньо постраждалих немає", — додали автори контенту.

Публікація в медіа про атаку по відділку окупаційної "поліції" Фото: Скриншот

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