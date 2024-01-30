Застосували ракети і Shahed: РФ завдала масованого удару по Україні, є жертви (фото)

Пуски 35 іранських дронів-камікадзе здійснювалися з трьох напрямків, зокрема з окупованого Криму. Прильоти і руйнування зафіксовано в кількох областях України

У ніч на вівторок, 30 січня, російські окупанти завдали чергового удару "Шахедами" і ракетами С-300 по території України. Вибухи пролунали в Київській, Донецькій, Харківській, Миколаївській, Черкаській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Результати роботи ППО

Як повідомили в Повітряних силах, ворог атакував 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" за трьома напрямками: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ, Чауда — Крим і двома зенітними керованими ракетами С-300.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей", — йдеться в повідомленні.

Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись вразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

Результат роботи ППО

Обстріл Київської області 30 січня

За даними Київської обласної військової адміністрації, у Київській області внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе сталася пожежа на території одного з підприємств.

Як пише ОВА, під час атаки на території регіону працювала протиповітряна оборона. На жаль, через падіння уламків БпЛА на території одного з підприємств виникла пожежа. Також було пошкоджено адміністративну будівлю, ангар і ще три автомобілі.

Пожежу було оперативно ліквідовано.

Наслідки обстрілу прокоментували і в прес-службі Поліції Київської області.

"Відомо, що через атаку ворога виникла пожежа одного зі складських приміщень. В іншому адміністративному приміщенні фахівці-криміналісти зафіксували загоряння покрівлі. Згодом рятувальники загасили пожежу. Окрім цього, пошкоджено три транспортні засоби. На щастя, потерпілих немає", — ідеться в повідомленні.

Обстріл Донецької області 30 січня

За даними Мирноградської ДВА, Росія вдарила ракетами С-300 по Мирнограду. Унаслідок ракетної атаки є жертви.

"Ситуація в суспільстві контрольована. Вночі ворог знову в черговий раз ворог завдав ракетного удару. На жаль, є жертви. Рятувальники працюють. Усі лікарні та соціальні служби міста працюють стабільно. Пункти незламності працюють цілодобово", — йдеться в повідомленні.

За словами спікера ДСНС Донецької області Станіслава Балдіна в коментарі виданню "Суспільне", на місці влучання загорілася пожежа.

"Унаслідок обстрілу міста сталося загоряння будівлі. Площа пожежі була незначна — 20 квадратних метрів, але через руйнування будівлі довелося трохи розкопувати, щоб подолати пожежу. На місці події одна людина отримала поранення, з-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблої жінки", — зазначив Балдін.

Пізніше в місцевій прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому.

Також з-під завалів дістали жінку, яка залишилася живою.

Обстріл Мирнограда

Обстріл Черкаської області 30 січня

За даними Черкаської ОВА, на Уманщині "Шахед" поцілив по закинутій споруді. Водночас, ще один ударний БпЛА успішно знищений нашими захисниками.

В обох випадках без постраждалих.

Обстріл Дніпропетровської області 30 січня

За даними Дніпропетровської ОВА, вночі ЗС РФ спрямували БпЛА на Криворіжжя. Один "Шахед" захисники з Повітряного командування "Восток" збили. Інший влучив по цивільній інфраструктурі.

У результаті виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

Також Красногригорівську громаду, що на Нікопольщині, ворог обстріляв з артилерії.

Пошкоджено приватний будинок, 3 господарські будівлі, авто.

Обстріл Миколаївської області 30 січня

У Миколаївській ОВА повідомили, що силами і засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено БпЛА типу "Shahed-136/131".

"Унаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль, пожежу було оперативно ліквідовано. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан потерпілого наразі стабільний", — ідеться в повідомленні.

Обстріл Херсонської області 30 січня

За даними ОВА, противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, зокрема 2 типу "Shahed".

"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; "шахедами" атакували територію та споруду підприємства в Херсонському районі", — йдеться в повідомленні.

Через обстріл Херсонської області 1 людина загинула, ще — 1 отримала поранення.

Обстріл Харківської області 30 січня

Як повідомили в Харківській ОВА, близько 23:25 окупанти застосували щонайменше 6 БПЛА Shahed у м. Зміїв Чугуївського району.

У результаті пошкоджено цивільне підприємство та приватні житлові будинки.

Поранення отримали чоловіки 52 і 61 року, перший — госпіталізований, стан середній. Другий отримав допомогу на місці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині. Під вогонь потрапили 54-річний чоловік (водій) і 68-річна жінка (пасажирка), які їхали в машині дорогою між двома селами Хотинської громади Сумського району. Вони виявилися братом і сестрою, обидва загинули.