Без західної допомоги: Україні загрожує економічний кінець світу, — Politico

За словами журналістів, уряд планує отримати фінансову допомогу в розмірі 37 млрд доларів, яка майже покриє дефіцит бюджету, оцінюваний у 39 млрд доларів.

На майбутньому саміті 1 лютого керівники країн Європейського союзу змушені ухвалити рішення про виділення Києву фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Без цього важливого кроку, а також без підтримки від Сполучених Штатів, Україна може зіткнутися зі складнощами в продовженні протистояння з Росією і підтримці стійкості своєї економіки в довгостроковій перспективі. Про це повідомляє видання Politico.

"Наразі ми навіть не розглядаємо варіант відмови від цієї допомоги. Для нас це критично, тому що від цього залежить своєчасність і повнота невійськових витрат", — заявив Politico голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

За даними видання, наразі Київ спрямовує зібрані всередині країни кошти на розвиток військової промисловості, виплати заробітних плат військовослужбовцям та іншим співробітникам служби безпеки, а також на забезпечення захисту пенсіонерів і вимушених переселенців.

Кредити та гранти із західних джерел використовуються для покриття витрат на придбання та обслуговування іноземного озброєння, а також для підтримки ключових соціальних потреб, таких як заробітна плата державних службовців, медичних та освітніх працівників. Цього року уряд планує залучити фінансову допомогу в розмірі 37 мільярдів доларів, що майже повністю покриє дефіцит бюджету, оцінений у 39 мільярдів доларів.

Згідно з розрахунками Київського Центру економічної стратегії, з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року західні спонсори надали Україні фінансову допомогу в розмірі приблизно 73,6 мільярда доларів. З використанням коштів від Міжнародного валютного фонду очікується, що Україна отримає загальну суму в 122 мільярди доларів протягом періоду з 2023 по 2027 рік.

Нагадаємо, що представники американського уряду підтримали законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації заморожених активів РФ, оцінених приблизно в 300 мільярдів доларів. Ці кошти спрямують на відновлювальні роботи в Україні.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив про відмову США допомагати Європі, якщо на неї нападуть. За його словами, НАТО "мертве", а ЄС винен Вашингтону 400 мільярдів доларів через німців, які не заплатили за свою оборону.