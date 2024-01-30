Китайські ЗМІ показали вторгнення в територіальні води союзника США (відео)

Інцидент стався 12 січня на мілині Скарборо, яка розташована в межах міжнародно визнаної виключної економічної зони Філіппін.

На кадрах, опублікованих у неділю китайськими державними ЗМІ, показано зіткнення берегової охорони Китаю з групою філіппінських рибалок, які збирали молюсків у спірній частині Південнокитайського моря. Про це пише Newsweek.

Інцидент стався 12 січня на мілині Скарборо, що розташована в межах міжнародно визнаної виключної економічної зони Філіппін — це близько 320 км, у межах яких союзна США країна претендує на виключне право на морські ресурси.

Мілина Скарборо (на Філіппінах цю територію називають Баджо-де-Масінлок, а в Китаї — острів Хуан'янь) — багатий на ресурси архіпелаг, розташований приблизно за 120 морських миль від Лусона, найближчої філіппінської провінції, і майже за 600 морських миль від китайської провінції Хайнань. Пекін заявив про контроль над цим районом у 2012 році після того, як берегова охорона окупувала прилеглі води.

На відео, яке в неділю опублікувало китайське видання Global Times, можна бачити невелику групу рибалок, які збирають молюсків вздовж рифа. Потім представники китайської берегової охорони прибувають до цього місця і висаджуються з надувного човна.

У підписі до відео стверджується, що співробітники берегової охорони зробили "усні попередження" щодо "незаконної" діяльності групи.

Рибалки та берегова охорона Китаю

Минулого тижня представник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела поділився в соціальних мережах кадрами інциденту, записаними рибалкою-спостерігачем неподалік.

Філіппінські рибалки збирають морепродукти за кілька годин до зіткнення з представниками КНР. Відео знято капітаном рибальського човна, які мали справу з китайською береговою охороною

За словами Тарріели, рибалки розповіли, що берегова охорона Китаю не дозволила їм піти, поки вони не залишили улов. Достойність відео, опублікованих у соціальних мережах, підтвердили.

"Протягом останніх десятиліть Китай намагався змінити демаркаційну лінію в західній частині Філіппінського моря, наполягаючи на своїх необґрунтованих експансивних наративах", — заявив Дон Маклейн Гілл, геополітичний аналітик з Маніли та викладач факультету міжнародних досліджень Університету Сент Ла Саль.

За його словами, Китай не згадав в опублікованому відеосюжеті про те, що філіппінські рибалки перебували в межах виключної економічної зони Філіппін.

Нагадаємо, що 24 вересня повідомлялося, що Китай встановив "блокаду" в Південнокитайському морі, щоб заважати Філіппінам.

Також повідомлялося, що Тайвань отримає нові засоби Lockheed Martin, які дадуть змогу боротися з підводними човнами Китаю.