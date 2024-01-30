Європа повинна буде компенсувати допомогу Україні, якщо США припинять підтримку, — Макрон

За словами президента Франції, країни європейського континенту мають бути готові надавати Києву такий рівень підтримки, щоб Росія не перемогла. У лютому французький лідер збирається відвідати Україну особисто.

Європа має бути готова компенсувати скорочення допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Le Figaro.

За його словами, якщо Вашингтон остаточно перестане допомагати Києву, тоді це стане проблемою європейського континенту. У зв'язку з цим він закликав країни бути готовими надати необхідні рівень підтримки, щоб Росія не змогла перемогти. Відповідно, ця допомога має відбуватися в довгостроковій перспективі.

"Ми повинні організувати свою роботу таким чином, щоб, якщо Сполучені Штати зроблять суверенний вибір на користь припинення або скорочення цієї допомоги, це не мало б жодного впливу на ситуацію на місцях", — заявив Еммануель Макрон.

Заяву було зроблено у шведській столиці — Стокгольмі. Туди французький президент прибув на зустріч із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обидва лідери заявили, що поділяють бажання "зближуватися", щоб разом виробляти озброєнням і тим самим допомагати Україні.

До слова, у лютому Еммануель Макрон збирається відвідати Україну, де торкнеться теми оборони. Коли саме це станеться — поки що відомо.

Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що ЄС готує допомогу Україні напередодні другої річниці війни. За даними журналістів, допомога включатиме виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Туди включено гроші, зброю і санкції проти РФ.

25 січня в ЄС заявили, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не буде ветувати допомогу Україні, у що вони продовжують вірити. Після цього Європа зможе допомогти Києву.

28 січня повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців"провалити" військову допомогу Україні. Він всіляко прагне зірвати перемогу Джо Байдена на майбутніх президентських виборах. Частина республіканців все ж хочуть домогтися угоди для підтримки України та Ізраїлю, а також вирішення проблем з американським кордоном.