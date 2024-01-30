Мобілізація в Україні з 1 лютого: кому можуть видати повістку та що вона має містити

В Україні можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 60 років. У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що найпростіше навчити на стрільця — це займає понад місяць.

В Україні триває загальна мобілізація населення, і чоловікам вручають повістки. У тому, як така повістка має бути заповнена та кого нині можуть мобілізувати, розібрались журналісти NV.

Кому загрожує мобілізація?

У ЗМІ підкреслили, що до прийняття нового законопроєкту та його підписання президентом Володимиром Зеленським порядок мобілізації залишається незмінним.

За віком та досвідом в Україні можуть мобілізувати:

від 18 до 60 років, якщо є досвід військової служби;

від 27 до 60 років, якщо немає.

За станом здоров’я мобілізують чоловіків, які:

придатні у мирний і воєнний час;

непридатні у мирний час, обмежено придатні у воєнний час;

обмежено придатні у мирний час, придатні у воєнний час.

За перебуванням на військовому обліку мобілізовані можуть бути:

зняті з обліку, але знову взяті, коли підстава для цього минула;

виключені з обліку, але не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин після добровільного проходження ВЛК та отримання від неї постанови про обмежену придатність.

За наявністю відстрочки можуть мобілізувати, якщо:

немає права на відстрочку;

особа не підлягає мобілізації (за добровільною згодою).

Як має виглядати повістка?

Повістку мають вручати під підпис самого військовозобов’язаного. Вона має містити штамп та підпис керівника ТЦК. Документ має бути вже заповнений на момент вручення.

У повістці мають бути вказані:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

номер повістки;

дата народження військовозобов'язаного;

адреса військовозобов'язаного;

номер і дата розпорядження щодо вручення повістки;

дата, час та адреса місця, куди треба з’явитися;

уточнення щодо документів чи речей, які варто мати із собою;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦК;

дата вручення повістки.

Що відбувається після вручення повістки?

Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо запевнив, що за час проведення загальної мобілізації в Україні вона не посилювалась і не послаблювалась.

Українцю, який отримав повістку, потрібно прийти у ТЦК. Там його направлять на медичний огляд, а також оновлять дані про нього. Якщо людина не має права на відстрочку, її направляють на навчання. Воно триває від одного місяця, далі вже військовозобов’язаного направляють в одну з частин.

Офіцер ЗСУ наголосив, що візит у ТЦК не означає одразу службу у ЗСУ. Мобілізують тих, хто потрібен війську за станом здоров’я та своїм фахом.

"Найпростіше навчання — це військово-облікова спеціальність стрілець — триває від одного місяця. Якщо військово-облікова спеціальність є складнішою, наприклад, оператор дронів, навідник-артилерист та ще ряд професій, то навчання триває довше — місяць, два, три, відповідно до програми", — пояснив Фітьо.

Також українські бійці проходять навчання за кордоном, зокрема у Німеччині, Іспанії та Великій Британії.

Мобілізація студентів

Військовий підкреслив, що нині за законом студенти, які навчаються на денній формі навчання в середніх спеціальних, середніх технічних, вищих навчальних закладах, мають право на відстрочку від мобілізації. Це не залежить від віку студента та того, навчається він за бюджетний кошт чи "на контракті".

Якщо студент взяв академічну відпустку або був відрахований, але не досяг 27-річного віку, то мобілізація йому також не загрожує. Однак якщо студент старший за 27 років, його можуть в такій ситуації мобілізувати.

"Для студентів важливо знати й пам’ятати, що кожного року вони особисто мають надавати довідку про те, що вони навчаються на денній формі навчання відповідного навчального закладу, до свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — зазначив Фітьо.

Мобілізація жінок

Представник Сухопутних військ ЗСУ запевнив, що в Україні наразі не проводиться мобілізація жінок. Українки можуть опинитися на військовій службі лише добровільно.

"Нещодавно був великий вкид інформаційний з боку російської пропаганди про те, що жінок, які мають медичну освіту, будуть мобілізовувати. А йшлося лише про те, що вони мають стати на військовий облік, ті, хто цього ще не зробив. Тому що завжди жінки-медики були військовозобов’язаними. Нічого для них не змінилося абсолютно", — уточнив він.

Нагадаємо, в Одеському ТЦК озвучили найпопулярніші "відмазки", які використовують українці для уникнення мобілізації.

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