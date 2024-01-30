"Бізнес готовий платити різні цифри": скільки коштуватиме бронь від мобілізації (відео)

Одні підприємства готові платити до шести тисяч гривень військового збору за співробітника, тоді як інші — 50 тисяч. У кінцевому результаті Рада обіцяє фіксовану суму.

Народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що остаточної суми вартості бронювання бізнесом своїх працівників від мобілізації ще немає. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Київ".

З його слів, цифри будуть різнитися аж до останнього дня.

"Бізнес готовий платити різні цифри за право забронювати критичного для нього працівника. Чим більший бізнес і чим більше він має співробітників, тим меншу суму він озвучує", — сказав Дмитро Наталуха.

Він зазначив, що підприємства, де працюють тисячі співробітників, часто говорять, що готові збільшити сплату військового збору до шести тисяч гривень за людину. Тоді як підприємства "більш сучасні" готові платити до 50 тисяч гривень за критичного для себе працівника.

Нардеп зауважив, що створять єдиний підхід, проте Рада не бачить можливості зробити градацію, оскільки вона сприйнялася б як прояв несправедливості, тому в кінцевому результаті буде фіксована сума.

"Зараз найчастіше звучить 20 (тисяч гривень, — ред.), тому що 20 — це найбільш наближена сума до середньої заробітної плати по країні", — розповів він.

Дмитро Наталуха додав, що остаточної цифри ще немає, натомість продовжується діалог з бізнесом, оскільки від нього залежить те, на яку суму він погодиться.

Нагадаємо, 26 січня голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів, що Верховна Рада розглядає концепцію бронювання співробітників за плату. Зокрема, бізнес щомісячно платитиме кошти до бюджету за працівників, яких вирішать залишити на підприємстві.

Раніше повідомлялося, що в результаті платного бронювання військовозобов'язаних співробітників держбюджет зможе отримати від 18 млрд до 155 мільярдів гривень за рік.