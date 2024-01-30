В РФ оголосили загиблими французьких "найманців" ЗСУ: ті виявилися живими (фото, відео)

За словами Алексіса Дріона, який воював у складі ЗСУ, росЗМІ записали його до списку загиблих. Але він повернувся до Франції у вересні 2023 року.

ЗМІ поговорили з двома французами, яких у РФ оголосили загиблими "найманцями" після удару по Харкову 16 січня. Це Міно Беренже й Алексіс Дріон, які раніше воювали в Україні та повернулися до Франції. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Російські державні ЗМІ опублікували список із 13 французьких прізвищ. Повідомили, що чоловіки нібито перебували в Харкові під час обстрілу 16 січня. У Міноборони РФ заявили, нібито в будівлі перебували "іноземні бойовики, більшість із яких французи". 60 із них нібито загинули в будинку в Харкові.

22 січня російське "РИА Новости" повідомило, що французькі волонтери з організації SOS Donbass передали інформагентству список із 13 французьких найманців, які були в Харкові під час російського удару.

У публікації наведено такі дані:

Альбер Емерік (22.12.1999 року народження);

Алексіс Дріон (13.06.1986);

еранже Гійом Ален Міно (30.12.1978);

Шарль Бертен Руссель (01.09.1996);

Емманюель Тангі Кеннет Деланж Грандаль (26.09.1998);

Жиль Бернар Сільвен (27.10.1980);

Жак-П'єр Габріель Еврар Філіп (29.09.1987);

Жан-П'єр Бонно Кріс Ере (17.07.1999);

Марселлен Демон (23.05.2002);

Маріс Андре Дюбуа Клеман (28.09.1995);

Сабастьєн Клод Ремі Бенар (04.04.1974);

Томас Жеремі Натан Гур'є (24.02.1996);

Валентен Дюпуа Мель (02.01.1994).

Алексіс Дріон

Повідомлялося також, що перелік не повний і що на сторінці Алексіса Дріона у Facebook з'являлися повідомлення про повернення до Франції, які згодом видалялися.

Алексіс Дріон Алексіс Дріон

Уряд Франції спростував повідомлення про те, що в Україні були присутні французькі найманці. За даними представників Харківської області, усі 17 постраждалих — місцеві жителі.

Алексіс Дріон сказав, що був у списках тих, хто загинув в Україні, але до згаданого часу вже повернувся з України. Він сказав, що повернувся до Франції у вересні. В опублікованому відеоролику він показав екран свого комп'ютера з датою.

Міно Беренже розповів, що він значиться в списку так званих "французьких найманців", яких нібито обстріляли в Харкові. За його словами, це неправда. Беренже також, зі свого боку, показав газету Le Dauphine із датою 25 січня.

Дріон сказав журналістам, що він не був найманцем.

"Це пропаганда й просто російська реклама, яка намагається втягнути Францію в конфлікт. І називає нас найманцями. Але ми всі були підпорядковані ЗСУ, тому ми — не найманці", — заявив він.

Усупереч твердженням Москви, французькі громадяни в Україні — не найманці, а саме добровольці. Відмінність встановлюють Женевські конвенції. Найманцем вважається особа, яка бере участь у бойових діях, але "не входить до складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті". Однак Іноземний легіон ЗСУ, куди набираються добровольці з усього світу, — це підрозділ регулярної армії України. Юридично ніщо не відрізняє французького добровольця від українського солдата.

Нагадаємо, що українські FPV-дрони вдарили по російських найманцях у Судані. За словами журналістів, які покликаються на джерела в спецслужбах, в африканській країні проводять зачистку від ПВК "Вагнер".

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили радіолокаційну станцію ППО. За інформацією командування, удар завдавали по окупованому селищу Роздольне вранці 30 січня. Перед цим жителі повідомляли про потужні вибухи.