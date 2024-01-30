В Олешках на Херсонщині окупанти розстріляли цивільного чоловіка, який вийшов покурити (фото)

За свідченнями очевидців, група нетверезих озброєних окупантів розгулювала Олешками, і в якийсь момент вони почали хаотичну стрілянину по подвір'ях місцевих жителів.

В окупованих Олешках на Херсонщині російські військові розстріляли цивільного чоловіка. Він отримав 7 кульових поранень. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Херсон. Війна без фейків".

Вбивство сталося ще 10 січня, але про нього стало відомо лише зараз. За свідченнями очевидців, група нетверезих озброєних окупантів розгулювала Олешками і зганяли свою злість лайкою на мирних жителів. Так вони дійшли до вулиці Інтернаціональна.

"У якийсь момент вони почали викрикувати "х*хли — не люди, їх треба вбивати" і відкрили вогонь по парканах приватних будинків. В результаті обстрілу в одному із огорож з'явилося 7 кульових отворів і був убитий Микола Васильович Ч. Він був звичайним мирним пенсіонером, люблячим чоловіком, батьком та дідусем", — йдеться в повідомленні.

Куля потрапила чоловікові просто в серце і він помер на руках у дружини, яка вийшла на вулицю. Застрелений чоловік вийшов на вулицю покурити.

За фактом вбивства жителя окупованих Олешків прокуратура Херсонської області відкрила кримінальне провадження.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Унаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого мешканця. Зараз правоохоронці зʼясовують всі обставини", — повідомляє пресслужба прокуратури.

Убитий окупантами Микола Васильович Ч.

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