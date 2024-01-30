Харків атакували БПЛА Shahed: на місці прильоту в житловому секторі виникла пожежа, — ОВА

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Працюють екстрені служби.

Після серії вибухів у Харкові з'явилася інформація про пожежу в житловій забудові на місці удару безпілотника Shahed. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram-каналі

За його словами, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Про серію вибухів мер написав о 16:14. До цього, о 12:48 повідомлялося про "приліт" у передмісті. О 12:19 публікувалася інформація про вибух і в самому місті.

Скріншот публікації мера Харкова Ігоря Терехова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про шість безпілотників, які ворожі війська направили на місто.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали до місця влучень", — написав він.

Скріншот публікації глави ОВА Олега Синєгубова

У соцмережах опублікували відео "прильоту" в місті.

Нагадаємо, що, за словами президент України Володимира Зеленського, російські війська витрачають на обстріли України 1000 дронів і ракет щомісяця. З початку року російські війська вже обстріляли населені пункти України 330 ракетами та 600 дронами.

Також повідомлялося, що дрони ГУР використовували в операції із "зачистки" ПВК "Вагнер" у Судані. На опублікованому відео — три окремі удари по трьох транспортних засобах. Кадри зняті в останні кілька тижнів.