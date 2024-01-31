"Чітких правил немає": у ЗСУ прокоментували "вилов" чоловіків на вулицях співробітниками ТЦК

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, працівники центрів комплектування зобов'язані діяти згідно з чинним законодавством, його наказами та вимогами. Окремо офіцер нагадав, співробітники ТЦК здебільшого раніше вже були на фронті й мають обмежену придатність до служби.

В Україні багато хто висловлює невдоволення щодо поведінки співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Водночас їхні дії відповідають актуальному законодавству. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі виданню "24 Канал".

У разі схвалення народними депутатами змін до законопроєкту про мобілізацію, робота територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки могла б зазнати трансформації, що усунуло б усі претензії, які виникли в суспільстві.

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання, щоб співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не здійснювали "виловлювання" людей на вулицях і не вручали їм повістки.

"Із одного боку, президент вважає так, як має бути комфортно для населення, а з іншого боку, говориться про те, що зараз не змінено процедури. Працівники центрів комплектування зобов'язані діяти відповідно до чинного законодавства", — сказав Тимочко.

Він зазначив, що співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здебільшого є людьми, які колись уже служили на фронті або мають обмежену придатність до військової служби в складі регулярної армії. У них є встановлена процедура вручення повісток, і вони діють у суворій відповідності з цим порядком.

"Якщо є необхідність це скасувати, тоді це потрібно робити на законодавчому рівні. Поки що чітких визначень і правил для суспільства та військових немає. Це вже можна було давно зробити, прописати порядки й дотримуватися їх", — зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Запровадження нових законів про проведення мобілізації може призвести до врегулювання багатьох спірних питань, включно з проблемами, пов'язаними з діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський заявив, що випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників військкоматів є неправильними.