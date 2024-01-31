ЗСУ просунулися поблизу Горлівки, а ЗС РФ мають успіхи під Бахмутом, — ISW (карти)

Як стверджують ворожі мілблогери, окупанти намагаються перехопити ініціативу в районі Богданівки та Іванівського. Ворог також наблизився до каналу Сіверський Донець на Донбасі.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута, однак українським захисникам вдалося відновили втрачені позиції поблизу Горлівки Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 30 січня.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На геолокаційному відео, опублікованому 29 січня, видно, як російський 102-го мотострілецький полк захоплює та здійснює зачистку позиції на південний захід від Бахмута в дачній зоні вздовж дороги Бахмут-Іванівське.

Крім того, як стверджував російський мілблогер, окупанти намагаються перехопити ініціативу в районі Богданівки (на північний захід від Бахмута) та Іванівського (на захід від Бахмута) й наблизилися до каналу Сіверський Донець-Донбас на захід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки. За їхніми даними, в районі Бахмута працюють підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади, 331-й і 299-й повітряно-десантні полки і 83-я окрема гвардійська бригада ВДВ.

Окупанти просунулись на біля Бахмута

Сили оборони просунулись біля Горлівки

Як запевняють аналітики, нещодавно українські війська відновили втрачені позиції на північний захід від Горлівки. На відео з геолокацією, опублікованому 29 січня, видно, як українські війська атакують та захоплюють кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки.

Також 30 січня позиційні бойові дії тривали поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на відповідній ділянці не було.

Російські джерела стверджували, що українські війська протягом останніх кількох днів контратакували в районі ресторану "Царська охота" на південній околиці міста. Крім того, ворожі та українські джерела розповідали про позиційні бої:

поблизу Новобахмутівки, Степового;

в районі коксохімічного заводу;

біля ресторану "Царська охота";

в промисловій зоні;

біля Невельського, Первомайського та Опитного.

Як додають аналітики, в районі Авдіївки діють російські підрозділи 9-ї та 110-ї ОМСБр й південноосетинського добровольчого батальйону "Шторм Осетії та Аланії".

ЗСУ просунулись на фронті

Нагадаємо, 29 січня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області.

28 січня військовий експерт Ігор Романенко повідомив, що російські військові намагалися захопити Авдіївку та атакували місто з трьох боків. З його слів, противник атакував місто "в лобову".