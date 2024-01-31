Новий закон про мобілізацію: які існують поважні причини неявки до ТЦК за повісткою

Згідно із законопроєктом №10449, військовозобовʼязаний повинен повідомити, чому не зможе прибути до військкомату протягом трьох днів з кінцевої дати, зазначеної у повістці.

Кабінет міністрів 30 січня подав до Верховної Ради України доопрацьований законопроєкт про мобілізацію №10449, згідно з яким існує чотири вагомі причини неявки за врученою військовозобов’язаному повісткою до ТЦК та СП. Про повідомляє Фокус із посиланням на проєкт закону, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, що в опублікованому документі містяться зміни мобілізаційних процесів, серед яких: виплати для військових, відпустка, право на відстрочку, процедура вручення повісток, військова підготовка тощо.

Вагомі причини для неявки в ТЦК

Згідно з документом, поважними причинами (підтвердженими документами відповідних уповноважених державних органів) неявки військовозобов’язаних громадян у той строк, який зазначений у повісті, визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Також законопроєктом №10449 передбачено, що про причини неприбуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки потрібно повідомити ТЦК протягом трьох днів з кінцевої дати, зазначеної в повістці.

Нагадаємо, якщо відповідний законопроєкт ухвалять, тоді також може змінитися порядок вручення повісток. Річ у тім, що для цього ТЦК і СП зможуть використовувати електронні кабінети призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Саме туди можуть приходити українцям документи з проханням відвідати установу.

Крім того, зауважимо, що авторами законопроєкту передбачені й деякі покарання для тих, хто ігнорує вручені повістки. Наприклад, ТЦК і СП зможуть подати в суд на ухилянта, якщо той ніяк не відреагує на вручення документа. Можливий позов можливий через 10 днів.