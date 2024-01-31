Мобілізація транспорту і техніки: що передбачено у новому законопроєкті (документ)

Мобілізовувати транспортні засоби і різноманітну техніку відповідно до законопроєкту можуть ТЦК і СП, центральне управління або регіональні органи СБУ, відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки та ГУР Міноборони України.

До Верховної Ради надійшов новий законопроєкт про мобілізацію №10449 від 30 січня 2024 року, який передбачає вжиття різноманітних мобілізаційних заходів, у тому числі військово-транспортний обов’язок. Які транспортні засоби зможуть вилучатися та хто зможе це робити, редакція дізнавалася у тексті самого законопроєкту, опублікованого на вебпорталі Верховної Ради.

Відповідно до нового законопроєкту, відтепер під мобілізацію можуть підпадати не тільки зареєстровані транспортні засоби і водний транспорт, а й техніка: трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, інша сільськогосподарська техніка.

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Мобілізація транспорту і техніки — деталі нового законопроєкту

За опублікованим законопроєктом, ці дії можуть здійснювати територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, центральне управління або регіональні органи СБУ, відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки та ГУР Міноборони України. Вони ж визначатимуть обсяги необхідних транспортних засобів за типами і марками.

Мобілізаційні заходи стосовно транспорту можуть, за новим законопроєктом, вживатися тільки у виняткових ситуаціях для підтримки обороноздатності країни та відповідно до затвердженої законодавством процедури.

Крім того, з моменту оголошення загальної мобілізації транспорт і техніка, призначені до мобілізації, не можуть надаватися в оренду/лізинг, права на неї не можуть передаватися іншим власникам або надаватися у заставу, не можуть вчинятичя будь-які дії, які унеможливлюють передачу цих засобів військовим формуванням.

Відповідно до закону про мобілізацію приймання-передача залучених у ході мобілізації транспортних засобів відбувається на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість тощо.

Нагадаємо, 30 січня народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що розгляд законопроєкту про мобілізацію заплановано на 6 лютого, тоді як ухвалять його не раніше ніж у березні.