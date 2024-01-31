"Як перелякані пацюки": ветеран АТО пригрозив ухилянтам, що їх можуть "зачистити" (відео)

Євген Дикий переконаний, що організатором антимобілізаційного руху в Україні є Росія. З його слів, ухилянтів збирають довкола себе досвідчені "провокатори".

Військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий заявив, що російські агенти організовують антимобілізаційний рух в Україні. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого "Новинарнею".

Ветеран розповів, що в Україні діють активісти, які виступають проти мобілізації. Зокрема, вони були помічені у Києві та у західних регіонах.

Дикий підкреслив, що ухилянт, який роками не виходить з квартири або їздить у багажнику через блокпости, — це інша історія. В Україні нині є ухилянти, які об’єднуються та керуються "лідерами".

"От самі лідери — це абсолютно не те саме, що й ухилянти, яких вони довкола себе збирають. Лідери — це саме професійні провокатори, переважно з багаторічним досвідом", — зазначив експерт.

Він наголосив, що йдеться про "класичний набір" російської агентури. "Лідери" ухилянтів мають типовий блок ідей, які просувають в Україні, намагаючись розхитати ситуацію.

"Оці професійні провокатори зараз збирають отаких переляканих. Але перелякані ухилянти, коли вони збираються вже у зграйку, то це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони коли в зграйці, то кусаються", — заявив ветеран АТО.

Він пояснив, що мета Росії — зробити організований антимобілізаційний рух в Україні. Аналітик зауважив, що небажання йти на війну — природне, і з цим потрібно працювати. Однак такий рух — це "випробування" для держави, і боротися з цією мережею мають правоохоронці.

"А от якщо правоохоронні органи свою роботу не виконають, і ми дограємось до ситуації, коли вони вже будуть збиратись по 80 (людей, — ред.), тоді доведеться таким як я брати це в свої руки. У нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості", — пообіцяв Дикий.

З його слів, ветерани можуть "зачистити" організованих ухилянтів, що "місця не залишиться". Експерт додав, що це буде поза межами правового поля, і такої крайності дуже не хотілося б.

Інтерв'ю з Євгеном Диким (про організованих ухилянтів — з 52:38)

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