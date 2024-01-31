Гроші Абрамовича від продажу "Челсі" досі не приносять користь Україні, — The Guardian

Комітет Палати лордів Великої Британії вважає, що слід розпочати тіснішу співпрацю з європейськими колегами на випадок, якщо США почнуть скорочувати фінансування України.

Члени комітету Палати лордів з європейських справ назвали нездатність британських міністрів витратити гроші на Україну "незбагненною". Про це пише The Guardian.

Йдеться про угоду російського олігарха Романа Абрамовича, який перебуває під санкціями. Британці майже два роки тому, у 2022 році, дозволили йому продати футбольний клуб "Челсі" за умови, що виручені кошти будуть витрачені на допомогу жертвам війни в Україні.

Однак, за інформацією видання, гроші й досі залишаються заблокованими на рахунку в англійському банку через суперечку британського уряду та Абрамовича. Суть суперечки полягає в тому, що вони ніяк не можуть вирішити, в який саме спосіб вони мають бути витрачені.

"Незбагненно, що через два роки після укладення угоди між Абрамовичем і урядом її досі не реалізовано", — обурився Пітер Рікеттс, колишній радник Девіда Кемерона з питань національної безпеки і голова комітету.

І закликав уряд використати всі можливі та доступні правові важелі, щоб Україна нарешті змогла "отримати таку необхідну, обіцяну і давно назрілу допомогу".

На це Міністерство закордонних справ у вівторок, 30 січня, повідомило, що кошти, отримані від продажу футбольного клубу "Челсі", заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, доки незалежні експерти створюють фонд для управління і розподілу цих грошей.

"Потім необхідно буде подати заявку на отримання ліцензії, щоб перевести кошти до фонду", — уточнили вони.

До історії питання

Роман Абрамович завершив продаж клубу "Челсі" у травні 2022 року. Клуб було продано консорціуму на чолі з Тоддом Боелі та американською приватною інвестиційною компанією Clearlake Capital.

У 2023 році кошти залишалися замороженими на банківському рахунку, що належить компанії Абрамовича Fordstam.

Близькі до Абрамовича люди, коментар яких наводить Guardian, заявили: угода полягала в тому, що гроші мають бути перераховані "всім жертвам конфлікту в Україні та його наслідків". Однак уряд Великої Британії наполягав на тому, що кошти мають бути витрачені виключно на гуманітарні цілі в Україні.

Девід Кемерон, міністр закордонних справ, заявив комітету під час слухань, що уряд хоче, щоб гроші було витрачено саме на гуманітарні цілі в Україні, а "не на інші цілі, пов'язані з Україною або чимось ще".

Лео Дочерті, міністр у справах Європи, заявив, що існують "розбіжності" щодо того, хто має отримувати вигоду від створюваного фонду для управління і розподілу грошей.

Члени комітету лордів наполягали на тому, що гроші слід витрачати тільки на територіях, контрольованих урядом України, а не на тих частинах України, які наразі окуповані та контролюються Росією.

Звіт комітету, в якому налічується майже 100 сторінок, також рекомендує британським міністрам почати тіснішу співпрацю зі своїми європейськими колегами на випадок, якщо США почнуть скорочувати фінансування України.

"Тісна співпраця Великої Британії та ЄС для забезпечення безперервного надання достатньої військової підтримки Україні матиме особливе значення в разі зміни політики майбутньою адміністрацією США", — попереджають лорди.

Нагадаємо, ще 4 липня повідомлялося, що гроші російського олігарха Абрамовича заборонили використовувати поза Україною. За словами глави фонду Майка Пенроуза, будь-які запити про те, щоб спрямувати гроші українцям за межами країни або сім'ям, які приймають постраждалих в інших країнах, зокрема у Великій Британії, не розглядатимуться.

У червні 2023 року ЗМІ писали, що Роман Абрамович не підписав угоду про передачу Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів коштів, отриманих після продажу "Челсі". Олігарх нібито вважає, що частину цих грошей мають отримати "постраждалі від війни росіяни".