"Кільцева торгівля": Байден передає зброю країнам, які озброюють Україну, — ЗМІ

За даними журналістів, спочатку таке постачання йшло через Еквадор, тепер укладено більший контракт із Грецією.

Президент США Джо Байден озброює Україну за допомогою "кільцевої торгівлі". Так було у випадку з Еквадором, тепер прийшла черга Греції. Про це пише Forbes.

Суть механізму: одна країна платить або озброює іншу, щоб та, своєю чергою, озброїла третю.

Німеччина стала піонером кільцевої торгівлі (Ringtausch), щоб підтримати Україну.

Чехія отримала 14 танків Leopard 2 та інженерну машину в обмін на те, що Прага поставить Україні десятки танків Т-72.

Греція: 40 бойових машин Marder в обмін на 40 бойових машин БМП-1 для України.

Словаччина: 15 танків Leopard 2A4 — а до Києва пішли 30 бойових машин БВП-1.

Словенія: 45 важких вантажівок — і 28 танків М-55С Україні.

Сполучені Штати з їхніми великими запасами старої зброї в кінцевому підсумку зможуть перевершити за обсягами таких угод Німеччину. В умовах, коли невелика група проросійських республіканців на чолі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном блокує 61 млрд нової допомоги Україні, Байден і його держсекретар Ентоні Блінкен вирішили діяти креативно.

Вони використовують широкі незаконодавчі повноваження Білого дому в тому, що стосується військової допомоги.

ЗРК "Оса"

На початку січня президент Еквадору Даніель Нобоа повідомив у радіоінтерв'ю, що Еквадор віддасть Сполученим Штатам збройовий "металолом" в обмін на нове озброєння вартістю 200 млн доларів, яке Вашингтон надасть пізніше.

"Брухт" згодом США можуть віддати Україні. Частина цієї старої техніки, судячи з усього, полетіла в Україну 25 січня на літаку Ан-124.

ЗРК "Оса"

Автор публікації припускає, що Україні передали ЗРК "Оса" радянського виробництва. "Оса" поєднує в собі радар і пускову установку для ракет дальністю до 10 км. У 90-х 10 таких ЗРК були куплені в України.

ЗРК "Оса"

Не найкраща у світі система ППО, але проста і надійна. Наприклад, на озброєнні 1129-го зенітно-ракетного полку ЗСУ є і "Оси", і сучасні пускові установки Stormer британського виробництва. Вони доповнюють одна одну.

За даними аналітиків Oryx, до 2022 лютого у ЗСУ було близько 100 "Ос", 16 із них було втрачено. До Еквадору Україна отримувала такі ЗРК із Польщі.

Угода з Грецією: катери Protector і 60 Bradley

Після Еквадору, у січні, США уклали більшу тристоронню угоду з постачання зброї. В одній із них посередником виступила Греція.

За даними грецької газети Kathimerini та інших ЗМІ, адміністрація Байдена запропонувала Афінам три патрульні катери класу Protector, два авіалайнери Lockheed Martin C-130H, 10 турбогвинтових двигунів Allison T56 для патрульних літаків Lockheed P-3, а також 60 бойових машин піхоти М2 Bradley і партію транспортних вантажівок. В обмін американці хочуть, щоб греки передали українцям більше зброї.

"Ми зацікавлені в оборонному потенціалі, який Греція могла б передати або продати Україні", — зазначив Блінкен. Повідомляється, що уряд Греції вже зарезервував стару зброю для подальшого постачання.

Як і у випадку з Еквадором, передаватися можуть системи ППО: ракети та пускові установки великої дальності С-300 і Hawk, а також ракети та пускові установки малої дальності "Тор" і "Оса".

Нагадаємо, що Байден може відправити зброю Україні без схвалення Конгресу. Використовуючи не президентські повноваження PDA (drawdowns), за допомогою яких Київ найчастіше отримував військову допомогу, а іншу класифікацію (excess defense articles) — безоплатну передачу надлишків продукції військового призначення.

Також повідомлялося, що у РФ прийняли на озброєння новий підводний човен проєкту 677 "Лада".