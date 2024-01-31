Мобілізація: ухилянтам можуть заблокувати банківські картки без попередження, — юрист

Новий законопроєкт про мобілізацію може збільшити навантаження на суди декількома мільйонами подань щодо арешту коштів чоловіків, які ухиляються від військової служби, розповів юрист Роман Лихачов.

У разі ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію чоловікам, які ухилятимуться від служби, можуть заблокувати банківські карти. Юрист і фахівець центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов у коментарі "Київ 24" повідомив, що це може відбутися без попередження.

Він зазначив, що також це рішення може "покласти" судову систему.

"Судова система вже лягла в нашій країні, бо нереальна кількість навантажень на суддів. По декілька тисяч справ, а іноді і десятків тисяч справ приходиться на одного суддю", — сказав Роман Лихачов.

З його слів, новий законопроєкт може збільшити навантаження на суди ще декількома мільйонами подань щодо арешту коштів чоловіків. Роман Лихачов розповів, що наразі часто не можуть відсилати документи сторонам у справах через недостачу грошей на поштові марки. Тоді як відповідно до проєкту закону потрібно повідомити чоловіка та винести рішення, яке підлягає негайному виконанню.

"Тобто особа не буде повідомлена, а її кошти вже заблокують на рахунках", — вважає він.

Юрист наголосив, що людина не матиме час на оскарження рішення, оскільки його не прописали в документі. Зокрема, апеляцію можна подати і пів року, тоді як в цей час кошти будуть арештовані.

Крім цього, не зрозуміло, скільки разів людині потрібно проігнорувати вимогу з'явитися до ТЦК, та що таке "неявка". Лихачов додав, що потрібно унормувати це питання.

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію пропонує три види покарань для військовозобов'язаних, які ігноруватимуть виклики до ТЦК.

Також у документі йдеться про новий спосіб вручення повісток. Зокрема, їх можуть надсилати за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.