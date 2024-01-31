Залужний попередив Зеленського, що в РФ планують мобілізувати ще 400 тис. осіб, — WP

За інформацією журналістів, головнокомандувач ЗСУ запропонував посилити мобілізацію, щоб кількість українських захисників відповідала ЗС РФ. Зеленський же нібито назвав цифру нереалістичною.

На нараді в понеділок, 29 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив головнокомандувачу генералу Валерію Залужному, що він його звільняє. Про це пише The Washington Post із посиланням на високопоставлене офіційне джерело, знайоме зі змістом бесіди.

Складно сказати, зазначають журналісти, що будь-хто з нових командувачів зможе поліпшити становище України на полі бою без значного збільшення особового складу та озброєнь — саме на цьому наполягав Залужний під час зустрічі із Зеленським.

За словами журналістів, генерал Залужний вибудував хороші стосунки із західними партнерами й часто напряму повідомляє про потребу в тих чи інших видах озброєнь та отримує поради щодо передової.

Достеменно невідомо, чи планував Зеленський зі своєю командою зняти Залужного з посади до зустрічі, яка відбулася в понеділок. Президент сказав головкому, що українці втомилися від війни, західна підтримка скорочується і що, можливо, новому командувачу вдасться домогтися більшого. За повідомленнями джерел, деяких представників штабу Залужного також вирішили звільнити.

Мобілізація в Україні: скільки військових потрібно на 2024 рік

Розбіжності на нещодавній зустрічі викликало і питання про мобілізацію — про те, скільки солдатів буде потрібно Україні у 2024 році.

Залужний запропонував мобілізувати близько пів мільйона осіб, Зеленський же назвав цю цифру нереалістичною, послався на брак уніформи, зброї та центрів для підготовки, а також складнощі, пов'язані з рекрутингом. За словами Зеленського, не вистачає і грошей, щоб платити зарплату такій кількості мобілізованих.

Залужний заперечив, що особовий склад ЗСУ вже скоротився через зростання втрат, і що масштаби мобілізації в ЗСУ мають приблизно відповідати чисельності російських військ — 400 000, яких планують мобілізувати.

Журналісти посилаються на заступника командира батальйону Андрія (назвали лише ім'я). Він висловився проти очікуваної відставки головнокомандувача, назвавши його позицію щодо мобілізації цілком раціональною.

"Люди такі: "Нам не потрібна мобілізація, там усе добре", а їх-то немає тут. Вони не знають, що тут відбувається", — уточнив він.

Хто замінить Залужного?

Одним із головних кандидатів на заміну Залужному називають 38-річного главу ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова. З його приходом тактика ЗСУ може набути асиметричного характеру — буде більше ударів безпілотниками в російському тилу. Водночас у Буданова, який має досвід служби у спецпризначенцях, немає досвіду командувача армією.

Інший варіант — генерал-полковник Олександр Сирський. 58-річний командувач сухопутними військами України, який керував обороною Києва в перший місяць війни, а потім командував контрнаступом у Харківській області. Але, за словами журналістів, пересічні солдати вважають Сирського командиром радянського типу, який, наприклад, занадто довго тримав війська під вогнем у Бахмуті.

"Моя думка така: не можна зробити щось подібне [до Харківського контрнаступу] просто зараз — 80% військових вважають Залужного хорошим керівником. За що його знімають? Не ясно. І хто замінить? Сирський? Боже, сподіваюся, що ні. Ніхто в армії не любить Сирського"", — сказав Олександр, командир батальйону, дислокованого на сході України. За словами військового, "це катастрофічний крок", з яким пов'язане падіння морального духу як армії, так і суспільства.

За словами представника влади України, Залужному запропонували іншу посаду, він відмовився і планує піти з армії. На сьогодні Залужний залишається на своїй посаді, і офіційний наказ про звільнення можуть відкласти. Подібне вже було минулого року. У фракції Зеленського в парламенті оголосили, що міністра оборони Олексія Резнікова звільнять. Той залишався на цій посаді ще кілька місяців, але зрештою все ж пішов.

"Є тільки одне пояснення: уряд Зеленського просто перекладає свої помилки на плечі Залужного", — сказав солдат, який зараз перебуває в Авдіївці.

За його словами, Зеленський дуже залежний від рейтингів і прекрасно розуміє, що рейтинг Залужного набагато вищий за його власний. Політика не повинна заважати військовим виконувати свою роботу, додав солдат.

Нагадаємо, що в ТЦК пояснили, чи можуть перевіряти документи на блокпостах. Представник мобілізаційного відділення Дарницького району Києва Володимир Новосядлий заявив, що громадянам можуть запропонувати проїхати й уточнити дані в ТЦК. На тих, хто ухиляється, можуть скласти протокол.

Також повідомлялося про те, що змінить новий законопроєкт про мобілізацію для студентів та аспірантів.