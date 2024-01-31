Пекін надав підтримку РФ в "українському питанні", — міністр оборони Китаю (відео)

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російсько-китайські відносини зараз переживають "найкращий період у своїй історії".

Новий міністр оборони Китайської Народної Республіки (КНР) адмірал Дун Цзюнь повідомив, що Пекін "надав підтримку" Російській Федерації в контексті війни в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Росії 31 січня.

Повідомляють, що Дун Цзюнь поспілкувався з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу по відеозв'язку.

Під час розмови Шойгу заявив, що російсько-китайські відносини зараз переживають "найкращий період у своїй історії". За його словами, координація дій двох країн нібито чинить стабілізуючий вплив на ситуацію у світі і "сприяє зниженню конфліктного потенціалу".

Глава російського оборонного відомства також повідомив, що РФ і Китай регулярно проводять спільні військові навчання. При цьому він стверджує, що Москва і Росія не об'єднуються у військовий блок, а їхня діяльність "не спрямована проти третіх країн".

Зі свого боку Дун Цзюнь зазначив, що розмова з Шойгу є його першим робочим заходом на новій посаді. Він заявив, що ці переговори демонструють "глибоку дружбу між арміями Китаю та Росії".

"Ми надали вам підтримку щодо українського питання, попри те, що США і Європа продовжують тиснути на китайську сторону. Навіть оборонне співробітництво між Китаєм і Євросоюзом (опинилося) під ударом, але ми не будемо через це змінювати або відмовлятися від встановленої політики", — цитують Дун Цзюня в Міноборони РФ.

Нагадаємо, 29 грудня колишній командувач Військово-морських сил Китаю Дун Цзюнь був призначений новим міністром оборони КНР. Він замінив на цій посаді Лі Шанфу, який зник із суспільної уваги за кілька місяців до цього.

За даними ЗМІ від 15 вересня, у США вважають зникнення Лі Шанфу черговою ознакою заворушень у військовому і зовнішньополітичному істеблішменті Пекіна. Крім того, цей інцидент продовжує серію зникнень інших високопоставлених китайських чиновників.