"З точки зору законності питань немає": Україна веде перемовини щодо чоловіків за кордоном

У разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію чоловіки за кордоном повинні стати на військовий облік. У західних партнерів є відчуття необхідності сприяння Україні в цьому процесі, розповів нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що Україна веде перемовини із західними партнерами щодо військовозобов'язаних громадян, які перебувають за кордоном. Про це він повідомив в ефірі "24 Каналу".

Новий законопроєкт про мобілізацію зобов'язує військовозобов'язаних українців за кордоном стати на військовий облік. Юрчишин зазначив, що в партнерів є відчуття необхідності сприяння Україні в цьому процесі. З його слів, ймовірно, доведеться спостерігати за переміщенням військовозобов'язаних громадян подалі, наприклад, з Польщі в Іспанію.

"У будь-якому випадку зараз ведеться комунікація з нашими міжнародними партнерами. Те, що державу захищають ті, хто залишилися, а не ті, які знайшли механізми десь легальні, десь не дуже, щоб виїхати, підриває логіку рівності громадян перед законом", — сказав Ярослав Юрчишин.

Він наголосив, що будь-які рішення щодо притягнення до відповідальності, обмеження прав приймають не силові структури, натомість усе відбувається через суд. Нардеп розповів, що за умови, коли є певна претензія, фіксують неявку чоловіка, витримують термін, після чого всі документи подають до суду.

"І вже наступні кроки відбувається лише за рішенням суду. Тому тут з точки зору законності цього процесу питань немає", — додав Юрчишин.

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Нагадаємо, згідно з новим законопроєктом військовозобов'язаним українцям за кордоном для звернення в консульства потрібно мати військово-облікові документи. Однак, є чотири випадки, коли вони не потрібні.

Раніше повідомлялося про чотири поважні причини не явки до ТЦК та СП, які пропонує законопроєкт про мобілізацію.