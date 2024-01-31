Мобілізація в Україні: новий закон пропонує більш справедливий підхід, — Подоляк (відео)

За словами радника глави ОП, у тексті закону чітко описано, як має відбуватися підготовка у військових частинах, ротація, соцпідтримка та джерела фінансування. Оскільки війна видається затяжною.

Поява нової законодавчої ініціативи, що регламентує мобілізацію в Україні, — насамперед питання справедливості. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Ми Україна".

"Це питання демобілізації, доукомплектації, ротації, тренінгів і, відповідно, справедливого навантаження війни на всіх: хтось працює, хтось воює", — заявив Подоляк, додавши, що мобілізаційні процеси тривають і сьогодні, оскільки діє старий закон про мобілізацію, який "фіксує необхідні параметри".

Мобілізація буде більш справедливою

Михайло Подоляк — про мобілізацію (з 00:20)

За словами представника ОП, новий закон дасть змогу справедливіше "підійти до всіх верств населення". У ньому чітко описано, як має відбуватися підготовка в тій чи іншій військовій частині, як має відбуватися ротація, соцпідтримка і джерела фінансування, оскільки війна видається затяжною.

Нагадаємо, що, за даними The Washington Post, Залужний попередив Зеленського, що у РФ планують мобілізувати ще 400 тис. осіб.

Також повідомлялося, що, якщо новий законопроєкт про мобілізацію затвердять, чоловікам за кордоном знадобиться стати на військовий облік. За словами нардепа від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, західні партнери можуть у цьому посприяти Україні.