"Уже в дорозі": США передали Україні високоточні бомби GLSDB, — заступник генсекретаря США (відео)

За словами Вікторії Нуланд, спільна розробка Boeing і Saab Group може виявитися "милим сюрпризом" для Володимира Путіна. Вашингтон продовжує надавати Україні допомогу у сфері безпеки в усіх категоріях.

Анонсовані для України бомби малого діаметра GLSDB дальністю до 145 км уже на шляху до України. Про це повідомила заступниця генсекретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Києва, передає "Суспільне".

"Ми продовжуємо надавати Україні безпекову допомогу в усіх категоріях, зокрема і нові інвестиції, і нові системи озброєнь, як-от бомби малого діаметра [GLSDB], що вже їдуть", — повідомила Нуланд, додавши, що Вашингтон продовжує оновлювати оборонно-промислову базу України та свою власну, щоб боротися за "нашу свободу".

Вага бойової частини GLSDB — 93 кг Фото: SAAB

За її словами, 2024 рік стратегічно важливий для України. Вона також упевнена, що російського президента Володимира Путіна очікують "милі сюрпризи на полі бою", а Україна доб'ється помітного успіху цього року.

Характеристики GLSDB

GLSDB запускаються з HIMARS, M270, або з власного контейнера

Бомби малого діаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb або GLSDB) — спільна розробка Boeing і Saab Group. Це модифікація крилатих бомб SDB, які раніше запускалися з повітря, а зараз сумісні з РСЗВ, такими як HIMARS.

довжина GLSDB — 3,91 м;

розмах крила — 1,61 м;

вага боєголовки — 93 кг;

діаметр — 240 мм;

дальність — 150 км;

система управління — GPS з підтримкою INS;

запускаються з HIMARS, M270, або власного контейнера.

Як працює GLSDB

Ціна GLSDB

Ціна GLSDB — не менше 40 000 доларів

Вартість GLSDB не розкривається, але відомо, що бомба SDB — складова частина GLSDB — зі снарядом M26 коштує 40 000 доларів. Але щоб підрахувати загальну вартість GLSDB, необхідно врахувати й вартість "міжступеневого адаптера" (з'єднує SDB зі снарядом M26), вартість розроблення пускового контейнера та інші витрати на розроблення і виробництво GLSDB компаній Boeing і Saab. Цих даних у відкритих джерелах немає.

Нагадаємо, що Вікторія Нуланд заявила, що у США розуміють, що станеться, якщо Україна не виживе, тому Конгрес зрештою все ж таки виділить Києву анонсовані 60 млрд доларів.

Також повідомлялося, що США передають нову зброю країнам, які згодом озброюють Україну застарілими розробками ВПК.