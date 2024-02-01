Публікував відео в Youtube: блогер із Китаю регулярно знімав роботу ППО в Україні

На суді чоловік визнав провину і заявив, що більше не зніматиме відпрацювання ЗРК. Також він висловив свою підтримку ЗСУ.

В Одесі блогера з Китаю засудили до випробувального терміну за його регулярні зйомки систем ППО і подальшу публікацію матеріалів в інтернеті. Про це йдеться у вироку Приморського районного суду Одеси.

Відповідно до рішення суду, громадянин Китаю в травні, липні та серпні 2023 року фіксував відеозаписи, що демонструють функціонування систем ППО, і викладав їх на своєму каналі на YouTube.

Зі знятих кадрів була можливість визначити місце розташування систем ППО та оцінити кількість використовуваної техніки.

Під час судового розгляду китайський блогер визнав свою провину і висловив каяття. Він заявив, що виніс із події урок і більше не має наміру знімати матеріали про роботу систем ППО. Крім того, китаєць наголосив на своїй підтримці України та Збройних Сил України (ЗСУ).

Під час розгляду справи суд врахував "щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, те, що підсудний активно підтримує та перерахував кошти на потреби ЗСУ, здійснює підприємницьку діяльність, сплачуючи податки".

"Суд бере також до уваги, що обвинувачений дотримується проукраїнської позиції та негативно налаштований щодо загарбницьких дій російської федерації, активно підтримує і перерахував кошти на потреби ЗСУ в сумі 150000 гривень, що підтверджено в судовому засіданні, здійснює волонтерську діяльність на користь ЗСУ, що й надалі буде всіляко сприяти наближенню перемоги України", — йдеться в матеріалах слідства.

Суд визнав іноземця винним за ч. 2 ст. 114-2 КК України та засудив до 1 року іспитового строку.

Блогер із Китаю регулярно знімав роботу ППО в Україні та публікував відео в Youtube

Нагадаємо, що восени 2023 року Служба безпеки зібрала доказову базу та отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність двох мешканців Одеси, що поширювали інформацію про дислокацію підрозділів Сил оборони на території регіону.