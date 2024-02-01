З'явилися перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76 під Бєлгородом (фото)

За даними журналістів, слід, залишений літаком під час падіння, розтягнувся на приблизно 500 метрів.

У мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом. Відповідні фото опублікувала компанія Planet Labs, передає проєкт "Схеми".

На зображеннях чітко видно місце катастрофи Іл-76, а слід, залишений літаком під час падіння, розтягнувся на приблизно 500 метрів, зазначають журналісти. При цьому тіл 65-и українських військовополонених, про яких заявляла російська сторона, на фото не видно.

Спутінкові знімки з місця падіння Іл-76 Фото: Схеми Падіння Іл-76 у Бєлгородській області Фото: Схеми

Авіакатастрофа за участю Іл-76 у Бєлгородській області — що відомо

24 січня в Бєлгородській області РФ сталося падіння російського Іл-76 поблизу села Яблуново. Російська влада стверджує, що на борту перебували 65 полонених українських військових, шестеро членів екіпажу і троє провожатих, звинувачуючи Україну у знищенні літака.

Офіційні джерела в ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня був запланований обмін. Проте заява про наявність українських військовополонених на борту не підтверджується розвідкою. ГУР також зазначили, що на борту могли бути як ракети, так і члени екіпажу, включно з російськими чиновниками, але ФСБ в останній момент заборонила їм сідати на літак.

У зв'язку з інцидентом СБУ відкрила кримінальне провадження, а Україна закликає до проведення міжнародного розслідування, хоча Москва виступає проти цієї ініціативи й досі не надала фото тіл військовополонених, нібито загиблих в авіакатастрофі.