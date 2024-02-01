Уразливості нових бронемашин: як російські війська використовують на передовій БМП-3

Бойові машини росіян дедалі частіше ведуть вогонь із закритих позицій. Це зумовлено ефективністю українських сил, які застосовують проти новітньої російської техніки комплекси "Стугна" та FPV-дрони.

Військовослужбовці 1-ї гвардійської танкової армії РФ почали використовувати бойові машини піхоти БМП-3 для підтримки піхотних підрозділів на Куп'янському напрямку. При цьому окупанти все частіше ведуть вогонь із закритих позицій, повідомляють в Army Recognition.

"Перехід до використання тактики непрямого вогню російськими екіпажами БМП-3 може бути пов'язаний із вразливими місцями, які використовували українські війська під час ближніх штурмових операцій поблизу їхніх позицій", — зазначають оглядачі.

Така тактика, мабуть, спрямована на зниження схильності до прямого вогневого впливу і контрбатарейних ударів, додали експерти. Крім того, противник намагається триматися якомога далі й ведуть вогонь з укриттів на відстані понад чотири кілометри.

Ймовірно, таке рішення має і деякі переваги. Один із російських військовослужбовців, член екіпажу БМП-3, розповів, що його машина готова підтримати піхотні підрозділи, маючи в резерві два додаткові боєкомплекти, що забезпечує швидке реагування.

Цей тактичний крок пов'язаний з можливостями 100-мм гармати 2А70, яка встановлена на бойовій машині. Гармата використовує як звичайні снаряди, так і керовані боєприпаси. Йдеться про "довгу руку" російської БМП — ракету 9М117М-1 "Аркан" з дальністю стрільби до 5,5 км і бронепробивністю в 50 см гомогенної броні.

На закінчення експерти підкреслюють, що це тактичне зрушення, ймовірно, зумовлене ефективністю українських сил у наведенні на ціль і знищенні російських БМП-3 з використанням різних методів у сценаріях ближнього бою.

"Ці методи включають використання протитанкових керованих ракет "Стугна" і безпілотників-камікадзе FPV, які продемонстрували здатність долати додаткові імпровізовані засоби бронезахисту БМП-3, такі, як динамічний захист і пластинчасті броньові екрани", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, Росія готується до проведення випробувань в Україні бойового робота, створеного на основі БМП-3. Наразі відомо, що дистанційно керовані машини створюють у трьох варіантах, сумісних із модулем "Синиця".